La curiosa frase con la que Pablo Echarri justificó la fortuna de los Kirchner

Durante una entrevista con Romina Manguel en A24, el actor volvió a ratificar su apoyo a Néstor y Cristina Kirchner. Además, habló de su militancia en el proyecto K

Pablo Echarri estuvo este domingo en el programa que tiene la periodista Romina Manguel en el canal A24. En una charla extendida, el artista ratificó su creencia en el proyecto kirchnerista y se refirió también al costo que le trajo el hecho de hacer públicas sus convicciones.

Sobre el origen de su participación más activa en la vida política del país, Echarri explicó: “Vino desde adentro la necesidad de cristalizarme políticamente y marcarle un camino a mis hijos, que tenía que ver con salir a defender lo suyo”.

Aseguró que su primer acercamiento fue por la lucha por los derechos de los actores por la propiedad intelectual, que allí se encontró con “el presidente actual” Alberto Fernández y con el presidente de aquél entonces, Néstor Kirchner.

Luego el actor afirmó: “El proyecto de Néstor Kirchner fue lo mejor para la Argentina. Hizo lo contrario de los preceptos liberales o neoliberales que se venían haciendo, trajo una extraordinaria recuperación”.

Echarri también se refirió también a las causas que tiene la expresidenta Cristina Kirchner en la justicia: “En las causas de corrupción contra Cristina vi un avance de la justicia hacia el kirchnerismo post derrota del 2005, que fue de una intensidad exagerada. Hay causas contra Cristina que me parecen un blef, como Memorándum de Irán o dólar futuro. Creo que hubo una construcción para perseguir judicialmente al kirchnerismo. No sólo el sector judicial, también el sector mediático y cierta parte del sector económico”.

A la hora de justificar la fortuna de los Kirchner, el artista lanzó una frase que a muchos podrá resultarles insólita: “Por lo que yo sé los Kirchner han sido exitosos en su vida profesional y podrían justificar su fortuna”.

Con respecto a su militancia, Echarri expresó: “Yo le pongo el cuerpo al kirchnerismo, te imaginarás que vengo recibiendo sablazos desde hace tiempo. Volvería a hacer todo lo que hice con los costos que tuve que pagar, porque gané otras cosas. No me quiero mantener en un espacio eterno de galán que sigue haciendo la novela en tal canal”.

Finalmente, con respecto al trato que recibe en la calle: “La gente no me putea en la calle, me tratan con mucho respeto. Tal vez pasa un auto y me gritan ‘chorro’. La puteada del conservador es “chorro”.