La curiosa medida que anunciaron en Qatar para aquellos que se excedan con el alcohol

El Mundial de Fútbol 2022, está cada vez más cerca y las estrictas reglas del país anfitrión dan mucho de qué hablar.

La Copa del Mundo 2022 ya se palpita y con ella llega la ansiedad por ser parte de uno de los eventos deportivos más grandes a nivel global, pero aquellos afortunados que puedan viajar al país anfitrión deberán cumplir una serie de reglas bastante estrictas.

Es que la característica de Qatar, es su cultura musulmana, lo que la convierte en una de la naciones más dispares con occidente, ya es sabido que la controversial opinión sobre la comunidad LGTBI, limitará las expresiones públicas, así como el respeto de las reglas de vestimenta.

Ahora se suma una curiosa forma de contener a quienes se sobrepasen con el alcohol. El comité organizativo del Mundial, elaboró un sistema de “calabozos” especiales para contener a aquellas personas que se encuentren en estado de ebriedad, para evitar los disturbios.

El plan es detectar a la persona ebria y trasladarla a una especie de “corralito”, en donde se retendrán a aquellas personas que se muestren afectadas por el exceso de alcohol. “Será un lugar para asegurarse de que se mantengan a salvo, pero sobre todo para que no sean dañinos para los demás”, aseguró Nasser Al Khater.

“Al final del día, siempre y cuando no hagas nada que perjudique a otras personas, si no estás destruyendo la propiedad pública, y siempre y cuando te comportes de una manera que no sea dañina, no tienes nada de qué preocuparte”, explicó el jefe de la organización de la Copa Mundial 2022.

Así, esta medida se suma a las ya estrictas reglas solicitadas a los ciudadanos del mundo que ingresen al país, durante el evento deportivo, como respetar los códigos de vestimenta, los horarios de rezo, los lugares sagrados, no beber alcohol en espacios públicos, o no hacer demostraciones de cariño en público.

El encargado del evento futbolístico, solicitó a los próximos visitantes, que “sean respetuosos con la cultura”, lo que sin lugar a dudas convierte a este Mundial en uno de los más extravagantes de la historia.