La desgarradora revelación de Coppola sobre el entierro de Maradona

El ex representante de Diego contó lo que sintió mientras llevaba la manija del cajón de su gran amigo, en lo que fue su última despedida A poco más de un mes de su partida terrenal, la muerte detodavía golpea a sus fanáticos y, sobre todo, a familiares y amigos que lo conocieron en la intimidad.

Uno de los que más conoció a Diego en su vida personal, fue sin dudas Guillermo Coppola. El ex representante y amigo de Pelusa, fue una de las pocas personas que pudo estar presente en el entierro del mejor de la historia y un mes de su lamentable pérdida realizó una conmovedora revelación de lo que sintió en aquella despedida.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, el ex representante del Diez recordó: “Yo quise dejar en un momento la manija del cajón, porque había muchos familiares. El entierro fue netamente familiar y me dijeron: ‘Nadie mejor que vos para llevar esa manija’”.

Luego, Coppola agregó lo que sintió en camino al entierro: “Durante el trayecto, te juro, iba metiéndole insulto tras insulto. Le decía: ‘Me fallaste’”, y agregó “Yo le decía: ‘El día que me lleves, acordate de pedir que sea alegre, que no me lloren, si nosotros celebramos la vida siempre, vivimos a lo nde, nos divertimos, vivimos buenas y malas, altas y bajas. Y lo llevé yo. ¡Lo llevé yo!”.

Conocedor de Diego y su vida de excesos como pocos, se lamentó por esa personalidad adictiva que daño su salud y lo tuvo al borde la muerte más de una vez: “Él dejó eso que tanto mal le hizo durante el recorrido de su vida, la droga, pero después vino el alcohol. Y cuando no era el alcohol, eran las pastillas y los psicofármacos. Él no tenía un límite”.

“Yo suelo justificarlo y jamás voy a hablar mal de él, pero siento que esa Noche del 10 que recordamos todos, el mejor Diego de todos los tiempos, una luz, no lo hizo conmigo. Lo hizo con Claudia, Dalma y Gianinna. El sostén no era yo. Yo ya me había ido. Y ese Diego no se volvió a ver nunca. Por eso, yo siento que cuando cruzó el límite con Claudia, ya no era Diego”, cerró.