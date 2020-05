La dura calificación que Alfonso Prat Gay le puso a la gestión económica de Mauricio Macri

El ex ministro de Hacienda durante la primera parte de la gestión Cambiemos dijo que «en especial fueron muy malos los años a partir de la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional»

El ministro de Hacienda durante la primera parte del Gobierno de Cambiemos, Alfonso Pray Gay, calificó como “muy mala” la gestión económica de Mauricio Macri “en especial a partir de la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional. No sé cómo se llegó ahí”.

De esta forma, Prat Gay volvió sacudir la interna en la alianza Cambiemos después de asegurar que los resultados de la políticas implementadas por Mauricio Macri “no fueron buenos”.

“En particular fueron muy malos a partir de la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional. Todavía no me explico cómo se llegó a eso”, cuestionó el economista en una entrevista en América TV.

Además, subrayó “no haber ningún antecedente de un desenlace feliz” para Argentina a partir de un programa del FMI, y aseguró que en aquel momento fue “muy crítico” cuando se selló el acuerdo. “Tuve la oportunidad de criticarlo frente a los propios funcionarios del Fondo”, reveló.

En tanto, el ex funcionario de Mauricio Macri, señaló que durante la administración anterior “tenían la idea que para bajar la inflación, había que dejar de emitir, un poco como una cuarentena monetaria, y vimos que sucedió exactamente lo contrario”.

Las críticas al acuerdo con el FMI sumaron esta semana la voz del antiguo aliado de líder de Cambiemos. El ex gobernador de Mendoza y actual Diputado, Alfredo Cornejo aseguró que “si la UCR hubiese tenido poder en el último gobierno, no hubiés ido al FMI”.