La dura historia deCayetano con su adicción al juego:“Perdí el departamento que me dejó mi abuela”

El conductor de radio habló también de las consecuencias fisicas y psicológicas que le generó la ludopatía, más conocido como Cayetano, estuvo de invitado en el ciclo de Gastón Pauls Seres Libres y habló de un tema que pocos conocían de él:. Durante la nota, el conductor radial admitió que la ludopatía le generó consecuencias económicas, físicas y psicológicas. Uno de los momentos más duros de esa etapa de su vida fue cuando tuvo que entregar el departamento que le regaló su abuela para saldar una deuda.

“Si repaso mi vinculación con el juego, con las apuestas, me doy cuenta de que aposté siempre, desde la escuela primaria, a los 10 u 11 años”, contó lo que desde su perspectiva fue su punto de partida en la adicción al juego. “Armaba torneos en los recreos de quinto grado de ping pong, sonaba el timbre, juntaba las mesas, llevaba una red, paletas y pelotitas, todos me tenían que dar un peso y organizaba, juegan Gastón contra Cacho, sonaba el timbre, me llevaba la mitad y el campeón se llevaba la mitad. No era apostar, pero era una vinculación entre jugar y la plata”.

Otro de los momentos cruciales en el desarrollo de su ludopatía fue un verano en la casa que la familia alquiló en Miramar y su papá le enseñó a jugar al blackjack y al póker, cosa que él aprendió entusiasmado. Con el tiempo, esa fascinación fue creciendo hasta que se apoderó de él. Según él mismo detalló, fue algo “paulatino”, aunque él era bastante consciente de que tenía un problema.

A su vez, era eso lo que le gustaba ya que su “adrenalina estaba vinculada a vivir en problemas” y explicó: “La vida me aburría, un embole, no me alcanzaban las cosas que me pasaban, podía apostar en fútbol, diez mil pesos al Boca-River, pero no me divertía, me divertía apostar la cifra que me complicara la vida.″.

“Estaba en un quilombo pero me divertía, o pensaba que me divertía, es una enfermedad. Ganar un día significaba perder al otro día, si ganaba lunes perdía el martes, si ganaba lunes y martes perdía el miércoles. Una vez me pasó de ganar cinco meses seguidos apuestas deportivas”, analizó.

Esta adicción lo llevó a comenzar a dejar de ver a sus amigos y familia, a quienes les mentía para que no se enteraran de su afán por el juego: “En los momentos de consciencia decía ‘pará esto está mal’ y después me decía ‘si es lo que te divierte, viví así’”.

El estilo de vida que llevaba le trajo consecuencias físicas: “Mi papá no es pelado, creo que no era mi destino ser pelado, probablemente sea estrés de lo que he vivido; dormís mal, poco, fumás mucho, te despertás a mitad de la noche. Cenaba mate con galletitas de agua, pedir un plato de comida era gastar plata en algo, cuando tenía que ir al juego, para qué quiero ravioles si tengo mate y galletitas”.

. Por eso en un momento tuvo que desprenderse de algo muy preciado para él y su familia. “Soy nieto de una sobreviviente de Auschwitz y mi abuelo sobreviviente de la lista de Schindler,, dije: ‘acabo de entregar mi historia’. Hoy digo que no me voy a morir sin comprar ese departamento, no un cuatro ambientes con pileta, ese, porque es parte de mi sangre”.

La venta del depratamento de su abuela fue un momento culmine en el que tocó fondo y contó como fue que pudo salir de ese “pozo” y comenzar el camino de la recuperación: “Fui un año a jugadores anónimos en una iglesia que se llamaba San Cayetano. Un judío en una iglesia… yo siempre trabajé y ahí escuché cada historia durísima, de intento de suicidio, de quedar en la calle. Dije ‘tengo una oportunidad acá, soy el que mejor está’. Fui todo un año, me hizo muy bien, hice buena relación con algunas personas. Con mi familia y la psicóloga y jugadores anónimos logré rescatarme”, concluyó.