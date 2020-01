La escalofriante teoría que vincula el coronavirus con Resident Evil

Un laboratorio de biotecnología chino se parece mucho a Umbrella Corporation, la empresa que desarrolla el Virus-T en el juego

El reciente brote de coronavirus en China que ha cobrado ya la vida de más de 100 personas y contagiado a más de 2 mil 800, tiene en alerta al mundo entero debido a su rápida propagación.

La Organización Mundial de la Salud ha elevado este lunes el nivel de alerta de moderado a alto, mientras los casos de infectados van en aumento a lo largo de varias regiones del mundo.

La propagación de este virus ha generado distintas manifestaciones en las redes sociales, desde preocupación hasta teorías conspirativas. Una de ellas vincula el apocalíptico videojuego Resident Evil con el coronavirus. La explicación es la siguiente.

A los usuarios de redes sociales les pareció curioso que el logotipo de Umbrella Corporation, donde se creó el Virus-T que convierte a las personas en zombies, sea similar al de un laboratorio chino de biotecnología llamado Shanghai Ruilan Bao Hu San Biotech Limited.

Wait, so there's a biological research lab with the exact same logo as the Umbrella Corporation right in the city where the #coronarvirus originated, AND corona is an anagram for racoon.



What the fuck has this timeline been smoking??? pic.twitter.com/Avpl37UZB7