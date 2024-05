La escandalosa pelea de Artes Marciales Mixtas entre un hombre y dos mujeres que indigna al mundo entero

La empresa RXF organizó este bochornoso evento y despertó un enorme revuelo. “Es un espectáculo en el que decidieron participar”, aseguró el organizador del evento.

El crecimiento y profesionalización de las Artes Marciales Mixtas es notorio en todo el mundo. Sin embargo, siguen existiendo eventos que generan indignación y escándalos a nivel internacional. En las últimas horas, se viralizó el video de una insólita pelea de MMA que enfrentó a dos mujeres y un hombre en Rumania, algo que desató un revuelo impresionante. Las imágenes son contundentes.

Esta pelea fue organizada por la empresa RXF (Real Xtreme Fighting) y no fue oficial. Se trató de un enfrentamiento entre las influencers rumanas Bettyshor y Roxana Tutu contra el luchador apodado “El pervertido de Targu Ocna” que duró solamente un round por la diferencia física y de fuerza entre el hombre y las dos mujeres.

Las indignantes imágenes de una pelea de MMA entre un hombre y dos mujeres. (Foto: rxfmma-IG)

Si bien tuvo una presentación, pesaje y entrada como si fuera un combate real, no contó con ningún tipo de certificación y los videos se viralizaron por lo insólito de la situación. Rápidamente, se viralizaron diversos videos donde se ve que no hay una equivalencia entre los peleadores: incluso, el hombre les propinó golpes muy fuertes a las luchadoras.

Tras ser consultado por el escándalo generado, el organizador del evento y dueño de la compañía RXF, Sebastián Vieru, aseguró que se trató de una pelea como cualquier otra. “Es un espectáculo en el que decidieron participar. No hay nada fuera de lugar para que un hombre luche contra una mujer. Es un espectáculo. Es una tendencia mundial. Se los propusimos y aceptaron”, afirmó en el diario rumanoGazeta Sporturilor.

Escándalo en Rumania por una pelea de MMA entre dos mujeres y un hombre. (Foto: rxfmma-IG) (Video: @Matysek88)

Y como si fuera poco, Vieru agregó que seguirá esta tendencia en su empresa: “Pronto vamos a tener una gala con peleas uno contra uno, hombre-mujer. Es una tendencia mundial en este sentido”. Esta empresa suele ser noticia por la organización de eventos poco convencionales como “dos contra dos” o “todos contra todos”.

En el lugar del evento estuvo presente el presidente de la Federación Rumana de Kempo, un arte marcial, quien se desligó de cualquier tipo de influencia: “Desde mi punto de vista, no creo que sea justo, normal ni moral que haya este tipo de enfrentamientos entre hombres y mujeres. No me gusta que un hombre le pegue a una mujer y no es en absoluto normal. No hay nada ilegal en este combate, pero no es moral. No me gusta nada y a nadie le gusta ver imágenes así”.