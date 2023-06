La estafa del «lazo libanés»: todo lo que no tenés que hacer con tu tarjeta para que no te vacíen la cuenta

El engaño del contactless es una de las estafas más comunes en los cajeros automáticos, un fraude que comienza presencial y dominan los ciberdelincuentes

Ramiro Trezza es abogado y nunca imaginó que podría ser víctima de una estafa. Hasta que un día sonó su teléfono.

Le pareció extraña la numeración pero igualmente atendió la llamada. El interlocutor se presentó como empleado de Mercado Libre y lo notificó sobre un error en las transacciones, por lo que debía anular la última compra, que Trezza desconocía.

Para ello, le solicitó que tomara su tarjeta de crédito y rápidamente ingrese los datos a un link proporcionado por el supuesto trabajador del unicornio. Trezza desconfió: toda la secuencia quedó grabada y subida de posteriormente a su cuenta de Instagram.

«Era rara la forma en qué me solicitaba los datos. Así que comencé a grabar, cuando no accedí a brindarles lo que me pedían, comenzaron a insultarme. Era claro que se trataba de un engaño«, reconoce el letrado a iProUP.

Trezza cuenta que este modo de estafas es muy habitual. Sin embargo, remarca que hay uno en particular que es todavía más peligroso: el denominado lazo libanés. «Tengo conocidos a los que le vaciaron la cuenta en pocos minutos, de manera presencial, y nunca pudieron recuperar su dinero«, revela.

Lazo libanés: en qué consiste la estafa

El modus operandi de este fraude es el siguiente:

Una persona intenta extraer efectivo de un cajero automático

Previamente, los estafadores manipularon la terminal para que la ranura en la que se inserta el plástico quede obstruida

para que la Permanecen a la espera hasta que el usuario se da cuenta de que está bloqueda . Entonces, los estafadores intentan «ayudarlo»

. Entonces, los estafadores intentan «ayudarlo» Uno de ellos distrae a la víctima de mil formas distintas, mientras que el otro usa la tarjeta contactless para realizar extracciones

de mil formas distintas, mientras que el otro También lo convencen de ingresar el PIN , pero no aparece una solución

, pero no aparece una solución Así, se retira del lugar creyendo que la tarjeta quedó atrapada

Hasta que la da de baja, los delincuentes vacían la cuenta haciendo compras o extrayendo en varios cajeros. Se trata de una fórmula que aprovecha el uso del sistema contactless, que permite operar con el plástico a corta distancia, sin deslizarlo por ningún lector.

Martin Sieburger, socio gerente de NetGuard, asegura a iProUP que la estafa consiste en crear un «lazo» con un pedazo de papel para trabar la tarjeta.

Lazo libanés: cómo evitar la estafa

Según estimaciones de LACNIC, organismo que maneja el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, el cibercrimen le cuesta a la región u$s90.000 millones al año.

Para saber cómo se puede ser víctima de un fraude con tarjetas, primero hay que saber de qué forma operan las tarjetas, a saber:

Con la numeración única, en combinación con el nombre del titular, vencimiento de la tarjeta y el código trasero

Al deslizar la banda magnética

Mediante el chip que tiene en la parte superior, que es leído al insertar un plástico

La Identificación por Radio Frecuencia (RFID), mediante un chip que está dentro de la tarjeta y que permite pagar apoyándola sobre el terminal (contactless)

«En los comercios tradicionales, ya no se pasa la banda magnética de la tarjeta ni se inserta para leer el chip: simplemente se apoya sobre el punto de venta (POS) y listo», detalla el experto.

El contactless es el método más seguro, ya que no hace falta desprenderse del plástico, sino aproximarlo a un terminal. Pero esto permite otra estafa que consiste en tener más de un POS: el «legítimo», para efectuar el pago y, mientras se espera para imprimir el ticket, se apoya sobre otro para duplicar el consumo. Por ello, el experto recomienda:

Nunca apoyar la billetera o tarjeta sobre nada electrónico que pueda esconder un lector RFID

que pueda esconder un lector RFID No utilizar cajeros automáticos en mal estado o con roturas: puede haber sido modificado para lanzar estafas

o con roturas: puede haber sido modificado para lanzar estafas Al utilizar estos terminales, intentar hacerlo durante el horario bancario . De caso contrario, evitar operar si hay gente en el recinto

. De caso contrario, evitar operar si hay gente en el recinto Nunca aceptar ayuda de nadie para resolver un problema con el cajero: siempre es mejor desconfiar

para resolver un problema con el cajero: siempre es mejor desconfiar Si se necesita asistencia para la utilización del cajero, solo solicitarla al personal bancario

Nunca pedir asistencia a extraños para operar en cajeros ni revelar el PIN

Como medida adicional, siempre que se compra en un local hay que dirigirse a la caja y apoyar uno mismo el plástico, una de las principales normas de seguridad que provee el contactless.

Estafas con tarjeta: mecanismos de seguridad

Leo Elduayen, CEO y cofundador de Koibanx, asegura a iProUP que muchos bancos ofrecen la opción de recibir notificaciones en tiempo real si se realiza una transacción. «Esto permite detectar rápido cualquier actividad sospechosa. Otra opción es establecer límites de transacción para limitar el daño si alguien intenta usar la tarjeta de modo fraudulenta», menciona.

El experto remarca que «hay que revisar los estados de cuenta bancarios con regularidad, para identificar cualquier transacción sospechosa o cargos desconocidos».

En los últimos años, la blockchain ganó solidez y demostró su potencial para mejorar puntos sensibles como la seguridad, eficiencia y transparencia en las transacciones. La agilidad de esta tecnología, combinada con el alza exponencial de los fraudes, derivó en que más entidades la busquen para mejorar la seguridad de los datos de sus clientes.

Según cifras de PwC provistas a iProUP, el 60% de los bancos del mundo está explorando activamente su adopción y un cuarto ya implementó sus proyectos piloto.

Esta integración posibilita operaciones más directas y rápidas como los smart contracts (contratos inteligentes), que automatizan la aprobación de préstamos, emisión de garantías y otros procesos. También agiliza las transferencias internacionales al no usar intermediarios, lo que reduce altamente los costos.

Los bancos están mejorando los métodos de seguridad para evitar fraudes

Alejandra Rodríguez, Gerente de Transformación Digital de Banco Macro, dice a iProUP: «Desde su lanzamiento, estuvimos analizando la tecnología. Al principio se planteaban resistencias, pero en blockchain encontramos a un aliado perfecto: nos da toda la seguridad y transparencia que necesitamos».

«Además, nos aporta agilidad para poder desarrollar rápidamente negocios que realizamos por fuera del core bancario», señala.

Mientras los nuevos sistemas «cripto» para prevenir fraudes avanzan, siempre el eslabón más frágil es el usuario: la primera barrera para evitar una estafa será realizar un uso responsable de los medios de pago digitales.