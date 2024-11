La esteticista de Fabiola Yañez, bajo la lupa de la Justicia tras revelarse sus propios chats

De los chats surge que la ex Primera Dama la convocó en una fecha clave para tapar un hematoma. La versión de Alberto Fernández, en jaque

Las conversaciones que tuvieron la entonces primera dama, Fabiola Yañez, y su esteticista, María Florencia Aguirre, son ahora la prueba clave que analiza un fiscal que investiga a la segunda de ellas por supuesto ejercicio ilegal de la medicina.

Los chats ya están en poder del fiscal en lo penal y contravencional, Norberto Brotto, quien lleva adelante la investigación que ahora complica a Aguirre.

Investigan a María Florencia Aguirre por ejercicio ilegal de la medicina

Es que, según la información que pidió y ya le acompañó el Ministerio de Salud de la Nación, Aguirre no está inscripta como profesional habilitada para realizar tratamientos invasivos, tales como el de plasma rico en plaquetas que sí realizó en el caso de Fabiola Yañez, o bien el de implantación de hilos de oro en el rostro como surge en otros casos.

De los chats entre Fabiola y la profesional surge que le hacía plasma rico en plaquetas, un tratamiento invasivo.

La labor de Aguirre incluso está siendo analizada también en la causa por violencia de género que se sigue a Alberto Fernández. Es que, según la defensa, los tratamientos que le realizó Aguirre a Fabiola fueron el motivo que le provocó hematomas, sobre todo el que se le registró en el rostro, tal cual fotos que circularon públicamente.

Para avalar ello, algunos testigos propuestos por las defensas dijeron haber visto jeringas descartadas en la habitación de la primera dama luego de que Aguirre la atendiese.}

No obstante, según pudo saber iProfesional de los chats entre Fabiola y la esteticista que fueron encontrados en el teléfono de esta última, la convocatoria a Olivos que le hizo la primera dama fue teniendo ya el hematoma.

Ello coincide con lo declarado por la esteticista en la causa contra Alberto Fernández: «El 19 de junio de 2021 ingresé a la Quinta por la fiesta de la bandera. La atendí, le hice una limpieza de cutis y le hice un masaje. Luego me retiré, no le hice ningún otro tratamiento. Vuelvo a Olivos el 29 junio y me la encontré con un hematoma en el ojo. Le pregunté que le pasó y me dijo que fue Alberto sin querer. La verdad que la miré y no le creí», según indicó Aguirre.

Hasta el momento, el teléfono de la esteticista y su contenido está bajo estudio del fiscal Brotto, en esa causa por supuesto ejercicio ilegal de la medicina y no ha sido solicitado por la Justicia Federal, donde ella declaró como testigo en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández.

De esteticista de Fabiola Yañez a caer en la mira de la Justicia

En sus conversaciones con otras pacientes, Aguirre todo el tiempo sacaba a relucir haciendo gala de su trabajo para la primera dama, Fabiola Yánez. Era una suerte de promoción invocar que le había realizado a ella tratamientos estéticos.

No solo surge en las distintas conversaciones que Aguirre tenía con diferentes pacientes, sino también tal cual ella se promocionaba personalmente sobre tratamientos que se sospecha no estaba autorizada para realizar, por ser invasivos.

Desde la fiscalía a cargo de Brotto se le tomará declaración a varios de los pacientes que se atendieron con Aguirre para constatar qué tipo de tratamientos se hicieron y cómo se promocionaba ella.

En el caso de Fabiola Yánez también podría ser una potencial testigo, pero atento, vive en España y está en pleno trámite la denuncia de ella contra Alberto Fernández, la idea es prescindir de su declaración por el momento.

Violencia de género: la esteticista, en el centro de la denuncia contra Alberto Fernández

La denuncia contra María Florencia Aguirre fue presentada poco antes de su declaración como testigo en la Justicia Federal, lo que algunos interpretaron como una suerte de intimidación.

Más allá de eso, el fiscal Brotto luego que declarara ante la Justicia Federal es que decidió impulsar la investigación, para lo cual allanó su domicilio y le secuestró su teléfono celular.

Asimismo, el interés de la Justicia estuvo en el instituto Dermoestética DK donde se desempeñaba Aguirre. De allí, la Justicia ya tiene el contrato de alquiler donde la empresa iba a trasladar su negocio y si bien se esperaba algún tipo de habilitación, las primeras informaciones dan cuenta que podría ejercer sus funciones teniendo aquello pendiente.

El vínculo de la esteticista con Alberto Fernández

Florencia Aguirre no formaba originalmente de la nómina de testigos que quería escuchar el fiscal Ramiro González, quien tiene a su cargo la investigación sobre el expresidente Alberto Fernández por denuncia de Fabiola.

Pero la defensa plantó una coartada sobre los moretones que a ella se le vieron en el rostro, a partir de la difusión sobre el mismo que hubo al inicio de la denuncia.

Aguirre dijo que sus tratamientos no dejan marcas en el rostro de una persona y que en el caso de Fabiola no fueron invasivos, pues recordó que para aquellos meses del 2021 ella estaba bajo un tratamiento de fertilización asistida y no podía interferir con ello.