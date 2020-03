La estremecedora publicación de Nazarena Vélez que tildaron de “espantosa y desagradable”

La vedette compartió una fotografía con un tenebroso muñeco y sus seguidores no pararon de criticarla.

Nazarena Vélez es una de las famosas argentinas siempre da que hablar. No es casual que posea más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica fotografías de sus actividades profesionales y con su familia. Y esta vez no fue la excepción.

Es que la vedette compartió una imagen con un siniestro muñeco, pero sus fanáticos no pararon de criticarla.

“Siempre Serena”, escribió en el epígrafe de la lúgubre posta que es parte de un número de la Revista Rolling Stone.

La imagen logró solo 3.000 “Me gusta” pero cientos de comentarios negativos.

“Nooooo….ke impresión”, “Noo me gusta”, “Perdón pero es horrible la imagen”, “Bastante desagradable la imagen”, “Ay noo, no me gusta”, “No me gusta , que necesidad algo tan feo ?”, fueron tan solo algunos de los mensajes que llegaron a la publicación.

Nazarena y Barbie Vélez con un look idéntico a punto de viajar

Nazarena Vélez y su hija con un look idéntico.

Nazarena Vélez sorprendió, una vez más, a sus seguidores con una nueva fotografía. Esta vez la vedette estaba acompañada de su hija, Barbie.

En la postal, se las podía ver a ambas a punto de irse de viaje. Sin embargo, no fue eso lo que más llamó la atención, sino que tanto Barbie como Nazarena estaban vestidas con la misma prenda.

“Quién más elige ropa cómoda para viajar”. Así andamos por la ruta con mi bebecita”, escribió la productora.