La explicación del “Chiqui” Tapia sobre el video viral en el que le están secando la transpiración

El Presidente del Fútbol Argentino bromeó en redes sociales con lo sucedido en New Jersey.

Emociones hubo muchas en la Selección Argentina por una nueva final de Copa América, después de vencer a Canadá en las semifinales en New Jersey, pero sorpresivamente lo más viral fue el video del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

El Chiqui fue tendencia absoluta en las rede sociales porque un empleado AFA le secó la transpiración de la nuca. Horas después se conoció que el nombre del asistente: Luciano Nakis, prosecretario de la Asociación y presidente de Deportivo Armenio.

🚨 AHORA | Así le saca la transpiración un empleado al presidente de la AFA, Chiqui Tapia.



Por @Cristoffede pic.twitter.com/OFrtSsQrOf — Nexofin (@Nexofin) July 10, 2024

El mandamás explicó públicamente las imágenes que se vieron en el MetLife Stadium: “Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas”. Y agregó: “No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”.

El Chiqui también subió una foto en su cuenta de X (ex Twitter) con Nakis y una toalla bromeando con lo sucedido.

En New Jersey hicieron más de 30 grados más un altísimo porcentaje de humedad. Y el próximo domingo en Miami, sede de la gran final continental, la temperatura rondará entre los 27 y 32 grados.