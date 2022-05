La fallida anécdota de Graciela Alfano con un ex Presidente

La ex vedette contó una divertida anécdota de un encuentro íntimo que mantuvo con Mauricio Macri. “Nos veíamos en forma clandestina”, confesó Grace, entre risas.

Graciela Alfano visitó este viernes “No es tan tarde”, el ciclo que conduce Germán Paoloski, por Telefe. En una divertida entrevista, Alfano contó detalles del momento en que dejó al ingeniero Mauricio Macri plantado y en calzoncillos antes de hacer un trío sexual, en la casa de un amigo de él.

“Nos encontrábamos clandestinamente, algo que me encanta. Y bueno, de alguna manera se hablaba de un trío. Se planteó, pero la persona que él me decía, a mí no me gustaba“, comenzó a relatar Alfano.

“Me llamó preguntándome dónde estaba. Le dije que en mi casa, porque no quería un trío con esa persona. ‘¿Dónde voy ahora?’, me dijo él, porque estábamos en lo de un amigo suyo. Le respondí que me traiga mi vestido y que se ponga la ropa de ese amigo. Pero ese amigo era mucho más cortito que él. Cuando vino a casa, le pedí que se baje del auto para poder cagarme de risa, y los pantalones le quedaban pescadores“, concluyó la actriz, en forma sonriente.

Lejos de guardarse comentarios por vergüenza, Grace confirmó que este no fue el único encuentro que mantuvo con Mauricio, y que solían invitar a otras personas para compartir su intimidad.