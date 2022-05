La fundó un inmigrante bielorruso y su hijo creó el preservativo más popular: la historia detrás deTulipán

Felipe Kopelowicz llegó a la Argentina con 13 años y fundó Kopelco. La segunda y tercera generación idearon y masificaron el negocio que los popularizó.

En los 80 el negocio de los preservativos no tenía el tamaño que ostenta hoy en la Argentina. Si bien con el avance del VIH y una mayor concientización respecto de las enfermedades de transmisión sexual comenzaba a tener lugar a nivel global, en el país no tenía transcendencia. Sin embargo, Alberto Kopelowicz vio este producto en Alemania y decidió darle mayor espacio a esta industria en el mercado loca. Así creó Tulipán, una de las marcas más populares del segmento y también una de las más irreverentes a la hora de comunicar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Bielorrusia quedó devastada. La familia Kopelowicz estaba sumida en un ambiente exterior hostil y una situación económica compleja. Solo tenían recursos para que uno de sus 13 hijos abandonara el país y buscara un futuro mejor. El elegido fue Felipe, quien se destacaba por su inteligencia y creatividad.

Felipe Kopelowicz, nieto del fundador, hoy está al mando de la empresa familiar.

El joven pasó por varios países hasta que recaló en Argentina con solo 13 años. En 1952 abrió su propia compañía, Kopelco, y ahí fabricaba bandas de goma con una máquina que él mismo había creado. Su invento era particularmente buscado por la industria automotriz que las utilizaba para los asientos de los vehículos.

La segunda generación

Si bien Felipe colocó los cimientos del imperio, el encargado de hacerlo crecer fue su hijo, Alberto. Al igual que su padre también contaba con un gran ingenio que lo llevó a presentar numerosas patentes, con mayor y menor éxito. Entre ellas aparece una máquina para producir flecos para indumentaria, unos muñecos de goma y unas pesas de plástico que se rellenaban con agua. Su planta se destacó por ser una de las primeras en fabricar hilado de látex a partir de lo que había aprendido Alberto en Brasil.Impacto al bolsillo

Gentleman fue la marca elegida por Kopelco para lanzar en los kioscos.

Pero la idea que le daría popularidad a su firma surgió en los 80. Durante un viaje a una feria en Alemania, Kopelowicz observó la industria de preservativos y el tamaño que tenía en Europa. Trajo un profiláctico y lo analizó con el objetivo de fabricarlo él mismo. Pronto se puso a trabajar, desarrolló su fórmula, realizó testeos, importó maquinaria desde Alemania y armó su fábrica con capacidad para elaborar 14 millones de unidades por año.

El nacimiento de Tulipán

Todavía faltaba darle nombre. Por un lado pensó en ‘Gentleman’ para darle un aire refinado. No obstante necesitaba otra marca, ya que en ese momento las farmacias no vendían las mismas que se encontraban en los kioscos. Para este punto de venta se le ocurrió llamarlos ‘Tulipán’. ¿Por qué? Creía que era un nombre que no le generaría pudor a nadie al momento de pedir un preservativo. De esta manera, Gentleman y Tulipán salieron al mercado en 1989.

Al poco tiempo la marca de la flor le ganó terreno a su compañera y terminó protagonizando las ventas de la compañía. En los 90 se sumó al negocio Felipe, hijo de Alberto, quien le dio una vuelta de tuerca a la comunicación de Kopelco. «El humor siempre nos caracterizó y es la línea de comunicación que elegimos», le contó a El Cronista en 2021. En esta línea, por caso, se estrenó en 1995 el spot televisivo de la hormiga teniendo relaciones sexuales con el elefante.

Hace poco más de 15 años que la empresa decidió dejar de fabricar preservativos en su planta y, en cambio, los importa desde Asia por un tema de costos. En su planta realizan el envasado y testeo de los productos. Hoy, Tulipán y sus marcas hermanas junto a Prime manejan más del 80% del market share del segmento.

Pero su «fábrica de la felicidad», tal como la define Kopelowicz, hoy CEO, no solo tiene preservativos en su portafolio. Dentro del paraguas de Tulipán también cuenta con geles y sex toys. En tanto, más allá del negocio sexual, maneja la marca de vendas elásticas Napoleón, los globos de látex Fiesta Loca y los kits de primeros auxilios My Kit.