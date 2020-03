La furia de Maxi López por el viaje de Wanda Nara con sus hijos a Italia en medio de la pandemia del coronavirus

2020-03-30

La modelo estaba pasando la cuarentena en París pero decidió viajar a Lago di Como para terminar la cuarentena allí.

Luego de pasar sus primeras semanas de cuarentena en París, en Francia, Wanda Nara viajó sorpresivamente a Como, al norte de Italia, en el lugar más afectado por el brote de coronavirus, con sus hijos. Esta repentina mudanza enfureció a Maxi López, quien le dedicó un terrible mensaje en las redes al enterarse de la situación.

En Instagram, el jugador hizo un desesperado llamado de atención a su ex, con durísimos reclamos: “Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia”.

López rara vez se manifiesta en público para resolver asuntos con Wanda, pero esta situación lo desbordó. «¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, cerró Maxi.









La manager de Icardi no se preocupó por ocultar su huida a Italia; en las redes compartió varias fotos de los chicos disfrutando del soñado paisaje de Como. Varios seguidores le preguntaron cómo había hecho para volar en medio de la crisis, pero ella prefirió no responder. En un solo mensaje acotó: «Volvimos a casa».

Hace apenas unos días, Wanda había sido tapa de la revista CARAS con una entrevista en la que hablaba puntualmente de la cuarentena en su residencia de París y se mostraba muy preocupada por los efectos del coronavirus en la salud.

«Me da pánico salir. Yo hace cuatro semanas que no salgo de mi casa ni para sacar al perro. Lo decidí por los nenes y ellos tampoco salen. Y para darles el ejemplo a ellos también. Al perro lo saca Mauro hasta la esquina y vuelve», contaba la mediática.