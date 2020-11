La furia de Pablo Echarri contra Jonatan Viale

Al actor no le gustó que el periodista dijera que «Argentina se convirtió en una porquería». echarri viale Jonatan Viale encendió la polémica con un editorial en que preguntó “¿cuándo Argentina se convirtió en esta porquería’”, frase que generó muchas críticas, entre ellas, la de Pablo Echarri que compartió un duro mensaje despectivo hacia él.

El periodista habló en su programa de AM La Red opinó sobre la demora en el regreso de las clases, y criticó que hayan abierto los casinos y que vuelva el juego. Asegurando que en la Argentina “el esfuerzo y el estudio están mal vistos”, el presentador de televisión y radio lanzó: «En este país es más conveniente tomar un terreno que comprarlo, preguntale a (Juan) Grabois. Es más conveniente no pagar los impuestos que pagarlos, porque siempre vas a tener un blanqueo a mano, y el que quiere estudiar no puede».

«No le permiten ir a la escuela a los chicos y no reaccionamos. Se nos cagan de risa en la cara y no reaccionamos. Hay algo que está mal, pero todo se puede resolver yendo un poquito al casino», concluye el editorial del hijo de Mauro Viale que terminó desencajando a Pablo Echarri.

Al ver las declaraciones de Jonatan Viale replicadas en Twitter, el esposo de Nancy Dupláa opinó sin filtro para criticarlo, y lo etiquetó para asegurarse de que lo lea. Usando de puntapié la pregunta sobre “desde cuándo Argentina se convirtió en una porquería”, el actor escribió: “Estaría coincidiendo con tu decisión de transformarte en el furioso operador político de la oposición en el que transformaste, @JonatanViale”.

A pesar de que el mensaje fue sin pelos en la lengua y generó repercusión en la red social del pajarito, el expanelista de Intratables no le contestó al actor identificado con el peronismo y kirchnerismo.

Los editoriales de Joni Viale suelen recibir críticas por parte de ambos lados de la grieta, y en una anterior ocasión el periodista fue cuestionado por otra figura de los medios: nada más ni nada menos que su padre, Mauro Viale, cuando opinó sobre la Ley de Emergencia Económica en diciembre de 2019, pocos días después de que haya asumido Alberto Fernández como presidente de la Nación.