La gestión Lammens, jaqueada por un famoso influencer

Una vez más, el criterio de financiamiento del Ministerio de Deportes quedó expuesto por una nueva colecta viral para ayudar a los juveniles del Waterpolo argentino a viajar al Mundial al que ya clasificaron, pero al que no pueden viajar por falta de apoyo estatal

No es la primera vez que las intenciones solidarias del influencer provocan un dolor de cabeza para el ex presidente de San Lorenzo. En aquel momento, un grupo de 62 atletas que iba a viajar a Ecuador para participar del Campeonato Sudamericano de Atletismo de Guayaquil denunció a través de las redes sociales el abandono que hizo de muchos de ellos el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), al reducir considerablemente el presupuesto y permitir así que sólo 17 deportistas de los 62 totales puedan viajar. “¿Cuánta guita es? Me dijeron 160 mil dólares. Les dije que tenía 30 mil dólares para reservar el vuelo. Tengo mucha información, estoy hablando con los atletas y con la empresa. Tengo dos buenas noticias: conseguí que no cancelen el vuelo. Y además conseguí que sea 60 mil dólares más barato”, comentó en mayo pasado Maratea, dejando expuestos presuntos sobreprecios.

NEXOFIN reveló entonces que, días antes de dar de baja a la delegación argentina, Lammens había viajado a España para participar de una feria turística internacional y lo hizo con una delegación de 40 personas.

Este lunes, Maratea volvió a exponer la gestión del ministro al revelar que la falta de financiamiento del Ministerio de Deportes obligó a la selección juvenil de waterpolo a realizar una colecta vendiendo alfajores para poder costearse un viaje a Praga, para participar del Mundial al que lograron clasificar.

El influencer decidió colaborar con el equipo argentino sub 20 de waterpolo que debe viajar a la ciudad de Praga, donde se disputará el mundial juvenil. El caso de estos trece jóvenes tomó popularidad a nivel nacional, no sólo por la necesidad de fondos para comprar los pasajes y hacer frente a los diversos gastos, sino también por uno de los métodos que utilizaron. Desde sus respectivas ciudades, vendieron alfajores, rifas y diversas colectas.

Según relató Santiago en sus stories de Instagram, el gasto total es de 7 millones de pesos. Entre las familias y el plantel, lograron recaudar 3 millones, 1.300.000 de ellos provenientes de la campaña realizada por los jugadores. Sacando números finales, la campaña de Maratea buscará llegar a los 5.700.000 millones de pesos.

Gastos injustificados

Tal como publicó NEXOFIN en exclusiva días atrás, el Ministerio de Turismo y Deportes concretó la compra de ocho autos nuevos para renovar la flota que traslada al funcionario y a su círculo cercano, y lo hizo eligiendo modelos importados, por los que gastará más de $ 24.000.000.

El llamado a licitación fue realizado el 13 de mayo pasado, a través del EX-2021-36289255, y ya resultó adjudicado el pasado 16 de julio, por un total de $ 24.560.000. La apertura de los sobres se dio el 28 de mayo pasado, habiéndose presentado tres empresas proveedoras. Finalmente, en el dictamen de evaluación de las ofertas al que tuvo acceso NEXOFIN se desecharon dos de las propuestas, asignándole la licitación a la empresa Caballito Cars S.A.

Esta empresa ofreció por $ 24.560.000 ocho autos Nissan Sedan Advance MT, a $ 3.070.000 por cada unidad.

Lo curioso es que este modelo de vehículo elegido por Lammens y sus funcionarios no se produce en el país, habiendo múltiples modelos nacionales que cumplían con los requisitos de la licitación, que solicitaba “automóviles tipo sedan con 4 puertas, cilindrada 2000 CM3, tipo de motor: nafta, potencia: 170 CV, Cantidad de cilindros: 4, capacidad de carga: 5 personas, norma de emisión: euro V, caja de velocidades: manual”.