La gran fiesta de George Clooney. De las transparencias de Kate Moss a Matt Damon y su mujer argentina Luciana Barroso

Se celebró la segunda edición de los Premios Albie de la Clooney Foundation for Justice

El jueves 28 por la noche, la Biblioteca Pública de Nueva York se vistió de gala. En una velada fabulosa en la Gran Manzana, se celebró la segunda edición de los Premios Albie de la Clooney Foundation for Justice. Estos galardones promovidos por George y Amal Clooney homenajean a personas que, asumiendo un riesgo personal, dedicaron sus vidas a la justicia y a la defensa de los derechos humanos. Este año una de las figuras honradas fue el doctor Denis Mukwege, fundador del Hospital Panzi en la República Democrática del Congo, que ayudó a más de 70.000 víctimas de violencia sexual en tiempos de guerra. Como no podía ser de otra manera, la estrella de Hollywood y su mujer –abogada especializada en derechos humanos– estuvieron acompañados por una larga lista de celebridades, en la que no faltaron las modelos top Kate Moss y Cindy Crawford y las actrices Scarlet Johansson y Sofía Vergara, entre otras tantas stars.

Divina, Anne Hathaway optó por un vestido de malla metálica con rombos verde y plata de Atelier Versace. Con este mismo vestido y hace una semana, Claudia Schiffer desfiló en la Semana de la Moda de Milán para su gran amiga Donatella Versace. getty – GC Images

Sofía Vergara impactó con el modelo Kira de la diseñadora británica Nadine Merabi: un mono strapless «salpicado» de brillos y saco haciendo juego. La actriz le sumó joyas de Lorraine Schwartz. getty – GC Images

Rachel Weisz y Daniel Craig, quien dejó asombrado a más de uno por su peinado con jopo y sus anteojos. getty – Variety

Para el matrimonio Clooney se trató de un evento muy especial porque, además de la entrega de los premios en sí, venían de festejar -el día anterior- su noveno aniversario de casados.

Amal optó por un diseño de inspiración nupcial que lleva la firma de Donatella Versace. Se trata de un impresionante vestido blanco cubierto de cristales, con finos breteles y larga cola. Lo acompañó con un clutch a juego con su outfit y cierre-joya.getty – Variety

La siempre impactante Kate Moss llevó un vestido transparente en color blanco, de línea A y mangas abullonadas, que acaparó todas las miradas. Las sandalias doradas con maxi plataforma tampoco pasaron desapercibidas. getty – GC Images

Matt Damon -muy amigo de Clooney- y su mujer argentina Luciana Barroso, que impactó con un diseño rojo de seda con escote halter. getty – Variety

Emily Blunt, bellísima con vestido rojo y pendientes XXL, llegó acompañada de su marido, John Krasinski.getty – GC Images

Cindy Crawford posa espectacular con un vestido con gran apertura lateral de Atelier Versace junto a su marido Rande Gerber. Las sandalias de la top model son Jimmy Choo. getty – WWD

Julianne Moore, con un vestido de terciopelo negro de Versace, y Bart Freundlich dijeron presente. Están casados hace 20 años y tienen dos hijos. getty – Variety

Para la ocasión, Scarlet Johansson eligió con elegante traje de chaqueta cruzada y pantalón, que acompañó con joyas de Ana Khouri. getty – GC Images

Heidi Klum, con un vestido bicolor de corte sirena. getty – GC Images

Donatella Versace sumó su granito de arena a la iniciativa del matrimonio Clooney.

George y Amal Clooney en plena gala.

Meryl Streep fue la encargada de entregar uno de los galardones.