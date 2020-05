La guerra continúa: Trump firmó un decreto que limita las protecciones legales de la redes sociales

Además, el presidente de Twitter aseguró que «cerraría Twitter si pudiera». La orden ejecutiva fue firmada luego de que Twitter etiquetase un tuit del mandatario de «engañoso». El presidente de los Estados Unidos,El hecho ocurre luego de que Twitter etiquetase un tuit del mandatario advirtiendo a los usuarios sobre la poca confiabilidad del mensaje.

Las noticias sobre el decreto se conocieron después de que Trump amenazó con cerrar las redes sociales a las que acusó de reprimir las voces conservadoras, tras una disputa con Twitter el miércoles por un aviso sobre la poca confiabilidad de las publicaciones del mandatario republicano.

Si bien la orden ejecutiva no fue incluida en la agenda oficial publicada por la Casa Blanca, un tuit del magnate despejó las dudas: “Este será un gran día para las redes sociales y la justicia!”, escribió a través de la red social del pajarito.

This will be a Big Day for Social Media and FAIRNESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020

Asimismo, circularon versiones preliminares sobre el contenido del documento que aún no fue publicado en el Boletín Oficial. Según esta información, la iniciativa estatal exige que

A su vez, el procurador general de la administración, William Barr, dijo que la medida estará acompañada de “acciones legales y otras más (de carácter legislativo) en el Capitolio” que eliminarían el el blindaje de responsabilidad del que actualmente disfrutan las plataformas.

Además, el presidente estadounidense aseguró que cerraría Twitter si pudiera. “Tengo mucha influencia sobre Twitter. Si siguen teniendo los empleados que tienen, creo que deberían cerrarla, por lo que a mi me importa. No sé como lo haría, habría que atravesar un proceso. Si se pudiera hacer legalmente, lo cerraría. Creo que le haría mucho daño a la plataforma si no la usara más. Hay otros sitios que podemos usar. Habría que desarrollar otros”, sostuvo desde la Oficina Oval.