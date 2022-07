La piquetera que se hizo viral por decir»quieren que trabajemos de 8 a 5″

La mujer fue entrevistada por Sandra Borghi en plena marcha a Plaza de Mayo y explicó por qué no pudo terminar sus estudios y cuál es la causa por la que cobra planes sociales.

La marcha piquetera del pasado 14 de julio dejó mucha tela para cortar sobre la sociedad argentina. Una de ellas es el video de una mujer que decía “quieren que trabajemos de 8 a 5 y eso no es justo” y que se viralizó en las redes sociales y cuya historia fue sacada de contexto la no mostrar el testimonio completo de la joven de 28 años.

El video que circuló por las redes mostraba solo la queja que la mujer realizaba en un móvil de TN. “Nos quieren mandar a trabajar a la calle y no es justo, porque toda la vida vivimos trabajando de esto”, lamentó, y agregó: “La plata no alcanza para nada, los planes sociales los están cerrando”.

La charla fue con Sandra Borghi, quien comenzó a hablar con la joven luego de que la conmoviera la pequeña hija de la mujer durmiendo arriba de cartones en medio de la calle en la fria tarde de julio. Tras terminar de conversar, la cronista de la señal TN se quebró al ver la fragilidad, la vulnerabilidad y la dura historia de vida de la joven.

“La plata no alcanza para nada, los planes sociales los están cerrando. ¿Qué quieren, que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? Nos quieren mandar a trabajar a la calle y no es justo, porque toda la vida vivimos trabajando de esto”, fue la frase completa de la mujer.

¿Cuál es la historia de vida de la joven en cuestión?

La mujer contó que tiene 28 años y no terminó el secundario, además de que expresó que le “gustaría tener un trabajo en blanco”. “Obvio que la gente quiere jubilarse, quiere estar mejor, que sus hijos vayan a una escuela privada, cuando hoy en día una escuela privada cuesta mucha plata”, expresó.

La piquetera se preguntó: “¿Por qué tengo que vivir así? ¿Porque no estudié?”. De esta manera, comenzó a relatar su vida y explicó por qué no pudo terminar su educación.

“Mi mamá se murió, me fui a un colegio internado, mi familia no se hizo cargo. Mi tío tenía seis chicos para darle de comer, después mi tía tuvo mellizos. O sea mi mamá murió y tampoco podemos trasladarle la carga de otra persona a mis tíos”, relató.

Al ser consultada a qué edad se quedó sola, la mujer contestó: “A los 9 años, mi tía falleció, mi otro tío se ahorcó, venimos de una familia con mucha tragedia”.

Llegar a fin de mes y el plan social

La piquetera que se hizo viral aseguró que su “familia es muy humilde”. “Somos gente humilde, trabajadora, o sea dependemos de lo que mi esposo pueda hacer una changa, no tenemos otra cosa”, afirmó.

En ese sentido, contó que su marido tuvo un trabajo en blanco, pero consideró que “la verdad que no sirve” porque le pagaban “dos monedas”. Por esto mismo, aseguró que el plan social “es algo que sirve” porque con las asignaciones sociales suma “$50.000 entre los dos”. Sin embargo, indicó que aún así “no llegan a fin de mes”.

“No es que el plan social nos guste, porque tampoco uno pretende vivir toda la vida con esto”, sostuvo. La mujer recordó que, cuando trabajaba en casa de familia, ganaba “$4.500 por semana que tampoco es plata”, por lo que aseguró que “estaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde” y reiteró que “no es justo”.

De igual forma, la piquetera indicó que “mal o bien uno come” y sostuvo que su familia come las cuatro comidas al día. Así, sostuvo que la gente, “con el plan social y la olla popular, subsiste”.