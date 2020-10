La historia de lavado, narcos, desapariciones y muertes detrás de los allanamientos en la city

Gendarmería hizo un allanamiento en la city por una investigación por lavado y narcotráfico. Crédito: @tobillosdepapel

Gendarmería encabezó ayer un fuerte operativo en el microcentro porteño que muchos asociaron a la lucha del Ejecutivo por desbaratar el mercado informal de dólares.

Decenas de efectivos de Gendamería Nacional coparon ayer la city porteña en un procedimiento que muchos vincularon con la estrategia del gobierno nacional para morigerar la cada vez mayor brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Sin embargo nada más alejado de la realidad.

El operativo realizado ayer en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires fue el resultado de una larga investigación para dar con los cabecillas de una banda dedicada al narcotráfico.

Según reveló Paulo Kablan este jueves en C5N la historia involucra a un hombre de origen peruano, ex comandante de Sendero Luminoso que se volcó al narcotráfico tras la disolución de esa organización armada.

Preso por narcotráfico en Perú en 1999 este hombre llegó luego a la Argentina donde se asoció con un financista de apellido Guastini que fue luego ejecutado por sicarios en pleno centro de Quilmes y a escasos metros de una comisaría. Guastini, había aceptado ingresar al sistema de protección de testigos pero luego, temeroso de las represalias se salió del sistema de protección. Pocos días después fue ejecutado.

También estuvo asociado con otro financista, de apellido Díaz, que hace algunos años salió de su financiera ubicada en la calle San Martín con rumbo al Aeroparque Metropolitano según se pudo comprobar a partir de la ubicación de su celular siguiendo la antenas que lo fueron captando. Díaz nunca llegó al Aeroparque y desde entonces se encuentra desaparecido.

Este hombre, cuya identidad no fue dada a conocer por los encargados de la investigación, también estuvo asociado con el hijo del ex espía de la ex SIDE «Lauchón» Viale, quien murió en un tiroteo con miembros del Grupo Halcón cuando se resistió a los tiros a un allanamiento en su casa en el marco de una investigación por narcotráfico.

La investigación llevó a los allanamientos de ayer que permitieron recabar gran cantidad de documentación para determinar la manera en que el sospechoso lavaba en la Argentina las enormes cantidades de dinero que le reportaba el tráfico desde la Argentina hacia Europa de los cargamentos de droga provenientes desde Perú.

Los investigadores detectaron que había montado un sistema financiero dedicado a lavar dinero a gran escala y para ellos comenzó a armar sociedades que se dedicaban a la compra venta de inmuebles, principalmente grandes garages ubicados en el microcentro porteño.