La historia detrás del video de la maestra que le responde a un grupo de mamis

2020-04-28

La mujer generó polémica con una frase explosiva que resultó de mal gusto para muchas madres.

Luego del escándalo por el video viral de la maestra que le responde a un grupo de mamis diciéndoles “Si querés otro videíto, pedile a tu marido que ya le mandé muchos”, se conoció la verdadera historia detrás de la filmación. La docente aclaró que no está ejerciendo por un tema de salud y que la filmación fue para sus amigas.







La mujer, llamada Daniela Catelli, habló en el programa «Los ángeles de la mañana» de Canal 13, y aclaró que si bien sí es docente, está de licencia porque el 10 de febrero la operaron de cáncer de mama. «Estoy pasando por este proceso de recuperación y, gracias a Dios, estoy bien y esperando el tratamiento», relató.

Respecto del video, la mujer, que también es actriz y tiene su compañía de teatro, aseguró que a quienes fue dirigido eran sus compañeras de trabajo. «Lo publiqué en mi Facebook. La risa es algo que sana. El objetivo fue hacer reír, puedo entender que no haya gustado. Lo saqué de mi muro porque lo entiendo. No fue mi intención agredir ni hacer sentir nada a nadie», continuó.

Además, se quejó de que «lo mostraron antes de preguntar». «Por más que me llamen ahora el video ya dio vueltas y está en todos lados. Cuando me enteré que molestó me disculpé, porque se hizo público», insistió. Además, dijo que nunca pensó que se iba a viralizar su video «estando de licencia, cuando no hago clases virtuales porque no tengo alumnos, porque este años no soy docente, no estoy trabajando», aseguró.

Catelli contó que trabaja en un colegio muy conocido de Lomas de Zamora (Inmaculada Concepción) «donde tengo mi trayectoria y soy una maestra querida, respetada y valorada». «Mis compañeras me conocen, cuando yo actúo vienen a verme, son mis fans y está dedicado a ellas y a todos los docentes, que me saco el sombrero de cómo están trabajando», explicó.

En el video en cuestión, la maestra-actriz le dedicaba el mensaje al grupo de mamis. «¿Ustedes querían el video? ¿A ver, mamis? Llamen a los chicos. Les voy a explicar la multiplicación ¡Ay! ¡cuánto los extraño!», expresó con tono irónico.

“Mamá plantó en tres canteros tres plantines, ¿cuántos plantines plantó mamá?”, continuó de mala gana. “Treees, más treees, más treees. Tres veces tres. Tres por tres, nueve. Nueve, metete adentro que llueve, ¿entendieron? ¡Qué suerte!”, continuó.

«Ya les expliqué. Los chicos son una luz. Entienden rapidísimo. Si vos querés que yo te mande otro videíto, pedile a tu marido que ya le mandé muchos”, finalizó. Este último mensaje desató la furia de muchas personas que no entendían que el video era fake y que todo se trataba de un chiste.