La impactante lesión del mendocino Luciano Sánchez recorre el mundo: “La más grave que vi en 30 años de fútbol”

Luciano Sánchez, el mendocino que juega de lateral en Argentinos, sufrió una tremenda lesión por un pisotón de Marcelo.

La frase corresponde al médico Donato Villani, con trayectoria en la AFA y Conmebol. El mediocampista ex Independiente Rivadavia deberá transitar casi un año de recuperación. Redacción Los Andes miércoles, 2 de agosto de 2023

La impactante y dolorosa lesión que sufrió el mendocino Luciano Sánchez en pleno partido de Copa Libertadores da la vuelta al mundo. Es que las imágenes de la desafortunada jugada entre Argentinos Juniors y Fluminense de Brasil son contundentes. Para quien no lo vio, el defensor Marcelo pisó sin querer a Sánchez y le provocó una sería lesión en su pierna izquierda.

El ex Independiente Rivadavia salió en camilla, con mucho dolor y horas más tarde se confirmaría que su recuperación demandará no menos de un año por una luxación completa de rodilla. Será operado en breve.

En ese sentido, Donato Villani, médico AFA y CONMEBOL, habló en TyC Sports durante la mañana de este miércoles y se mostró absolutamente conmovido por la lesión que sufrió el “Cheche”, un jugador muy querido tanto en Mendoza como en el resto del país.

Donato Villani, el médico de vasta trayectoria en AFA.

“Es la lesión más impactante y grave que vi en 30 años. Nunca vi algo así. Le va a demorar tiempo la recuperación pero esperemos que el resultado final sea verlo jugar nuevamente”, aseguró Villani.

El mendocino Luciano Sánchez, de Argentinos Juniors, sufrió una escalofriante lesión en el partido de Copa Libertadores ante Fluminense. Recibió un planchazo de Marcelo, quien lo agarró con la pierna apoyada y lo rompió: al ver la gravedad de la acción, el lateral brasileño se agarró la cabeza y se largó a llorar. Fue expulsado.

No pareció ser una acción voluntaria y mucho menos “mala leche” por parte del ex Real Madrid, que salía del fondo con una linda gambeta y lo pisó de lleno a Sánchez. Aún así, después de revisar la acción en el monitor del VAR, el árbitro le mostró la tarjeta roja, más que justificada más allá de que no había intención.

Sánchez permaneció tirado en el campo de juego mientras sus compañeros llamaban a la asistencia médica e intentaban consolarlo.