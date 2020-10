La imponente escultura del artista argentino que se convirtió en símbolo del #MeToo en EEUU

La obra de Luciano Garbati fue señalada como «ícono de la justicia» y emplazada en un parque cerca de Corte Suprema de Manhattan donde Harvey Weinstein fue condenado por delitos sexuales El artista argentiocreó en 2008 la esculturaque el martes pasado fuedonde el productorfue condenado por dos delitos sexuales graves en febrero de este año.

La obra de casi dos metros de altura y símbolo del movimiento feminista en Estados Unidos es una relectura del mito. El escultor argentino se inspiró en un bronce del siglo XVI de Benvenuto Cellini en el que un Perseo desnudo sostiene la cabeza de Medusa por su melena serpenteante. Garbati concibió una escultura que pudiera revertir esa historia, imaginándola desde la perspectiva de Medusa.

La “Medusa” argentina estará hasta fines de abril de 2021 en el centro de Collect Pond Park. “Diría que me siento honrado por el hecho de que la escultura haya sido elegida como símbolo”, señaló en entrevistas el escultor.

This Medusa statue has become a symbol for the #MeToo movement more than 10 years after it was first sculpted pic.twitter.com/Gdw6gqADgZ