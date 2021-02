La inamovilidad de los jueces de la Corte generará más debates

Gomez Diez señaló que se debe analizar competencias que hoy tienen.

Los cambios en la Justicia atraparán miradas internas y externas.

Los cambios en la Justicia concentrarán la atención interna y externa durante el debate de la reforma constitucional. Cuando el exgobernador Juan Manuel Urtubey intentó otorgar la inamovilidad a los jueces de la Corte sin reformar la Carta Magna hubo revuelo. Ahora hay apoyo de varios sectores, pero quedan puntos que ameritarán un profundo debate. Los ministros del máximo tribunal salteño duran seis años, con la posibilidad de continuar otros períodos.

El presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, consideró que debería haber un acuerdo en este punto. La concejal Pontussi también se opuso a la inamovilidad. En cambio, Gómez Diez aseguró que «evidentemente es inconveniente el sistema actual, los jueces de Corte duran 6 años y el gobernador que los propone, 12. También hay que debatir sus competencias que tiene además un rol preponderante en el Tribunal Electoral, en el Jurado de Enjuiciamiento y en el Consejo de la Magistratura, competencias que la Corte Suprema de la Nación no tiene».

El senador por capital Guillermo Durand Cornejo consideró que lograr que Salta tenga una justicia independiente «es la meta más importante» que se puede llegar a obtener en estos últimos tiempos.

«Todo va a comenzar no con la independencia de los jueces de la Corte. Hoy no tenemos una Corte de Justicia; hoy tenemos una «corte política de justicia’ y ningún juez se puede ofender por lo que yo diga, es un dato de la realidad. Y la consecuencia de este error que llevamos desde décadas están a la vista. No podemos tener jueces ejemplares cuando el propio sistema obliga al juez a estar pendiente y dependiente del poder político», expresó.

Con respecto a la inamovilidad de los jueces, el diputado oficialista Javier Diez Villa remarcó que es un sistema que rige en gran parte de las jurisdicciones del país. «Trascender el período de mandato de un gobernador va generando esa famosa independencia porque quien ejerce esa función debe sentirse independiente del poder porque es la forma de garantizar y fortalecer el sistema de división de poderes», explicó.

El diputado Carlos Zapata está de acuerdo en pocos puntos de la reforma, uno de ellos tiene que ver con la Justicia. Consideró que se debe ver la forma en que la justicia sea independiente. Se pronunció a favor de reformar el sistema de elección de jueces, con concursos objetivos, en base a su trayectoria y capacidad para evitar acomodos.

Mandatos

Por otra parte, el senador Durand Cornejo expresó que en cuanto a las reelecciones de los cargos electivos, preferiría de que se elimine la posibilidad de poder volver a elegir un candidato. «Después la verdad que si bien mi postura no es la que triunfó hubiese sido ejemplar hacer desaparecer las reelecciones, eso es central para mi», agregó.

El legislador está de acuerdo con que los concejales tengan la posibilidad de extender sus mandatos y que en vez de dos años tengan cuatro. «Nadie puede hacer nada en la función pública con un mandato a la mitad. Llevarlo a cuatro años sería lo lógico y lo útil para el sistema», comentó.

Durand Cornejo también pidió es que se trate el receso en la legislatura y que sea de un mes. «Que se vuelva en febrero. No estamos en condiciones en este país de estar con vacaciones de 60 días. Tiene que estar funcionando la legislatura todo el año, excepto el mes de receso», destacó. Las sesiones ordinarias arrancan el 1 de abril y el proyecto apunta a que arranquen en marzo.

Diez Villa, en tanto, consideró que es oportuno llamar a sesiones extraordinarias para reformar la Constitución porque es una cuestión que ha quedado pendiente el año pasado producto de la pandemia. El legislador aclaró que pasar el mandato de los concejales de dos a cuatro años es razonable y que la limitación de una reelección para los cargos electivos va a fortalecer la institucionalidad y a permitir la necesaria renovación de quienes ejercen cargos.

«Ocho años resultan más que suficientes para cualquier persona. Permitir otras personas puedan acceder y también evitar la perpetuidad en el poder. Es evidente que el Gobernador tiene esa visión de poder limitar los mandatos, entendiendo que eso hace al fortalecimiento institucional, a mayor transparencia y a mejorar la gestión», afirmó.

Otra cuestión que destacó Diez Villa está referida al organismo de control que tiene la provincia que es la Auditoria General de la Provincia y acentuó que con la reforma se busca que la oposición tenga tres de los cinco auditores que existen en el organismo de control. «Todos los puntos que se van a tratar en la reforma apuntan a fortalecer el sistema, las instituciones, a darle mayor transparencia y fortalecer la gestión», insistió.

Se necesitan consensos

Carlos Zapata, diputado provincia por Ahora Patria, destacó la necesidad de la reforma y aclaró que es un tema que se viene expresando desde distintos sectores políticos desde el 2014 pero aseguró que no tuvo el debate suficiente con participación de todos los sectores de la sociedad.

«La reforma de la Constitución tiene que tener fundamentalmente consenso. El gobernador presentó un proyecto en abril del 2020 que no fue objeto de debate y estuvo limitado todo su análisis y no fue parte de la agenda política durante el año pasado para que se vayan decantando las posturas», expresó el legislador.

Zapata criticó la postura del Ejecutivo provincial y aclaró que la discusión sobre la reforma de la Constitución no puede ser objeto de una convocatoria extraordinaria.

«Consideramos que tiene que ser objeto de modificación pero tiene que ser fruto de un debate amplio y participativo y dado en el tiempo. No puede ser utilizado como caballito de batalla para distraer la atención electorado para que durante el proceso electoral», expresó.

Zapata consideró como «extraña y totalmente anormal» la modalidad que adoptó el Gobierno provincial para tratar la reforma algo que es «muy importante» en la vida de los estados.

Zapata concuerda con la limitación de dos períodos para el gobernador e intendentes pero remarcó que se debe trabajar en la transparencia y en la lucha contra la corrupción para poner en evidencia las acciones malas de los gobiernos.

«El tema de la duración de los concejales hay que analizarlo. Concuerdo con que deberían ser de cuatro años pero que su elección sea de forma descalzada que primero se elija el intendente para que no arrastre las candidaturas, porque si gana el intendente tendrá la mayoría de concejales», destacó.

Respecto a la Auditoría General de la Provincia, Zapata destacó que se le debe dotar del control efectivo asegurando la participación de la oposición quien deberá ocupar la presidencia.

El Ejecutivo provincial cree que el tratamiento de la reforma, que fue postergado por la pandemia, podría concluir a fin de año, y así cumplir con una de las promesas de campaña que hizo el actual gobernador Gustavo Sáenz.

En pocos días, los senadores comenzarán a discutir el proyecto de ley que envió el Ejecutivo provincial que será la llave para reformar la Constitución. Después de que obtenga media sanción en la Cámara Alta, el tratamiento seguirá en diputados.