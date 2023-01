La indignante confesión de la titular del PAMI, Luana Volnovich, sobre los jubilados

Esta semana, se hizo viral en Twitter un video de la Directora Ejecutiva de la obra social de los jubilados que provocó enorme indignación y cosechó críticas por parte de la oposición.

Luego de las excéntricas vacaciones en el Caribe que disfrutó este verano junto a su pareja mientras la inflación y la pobreza aumentan y de la denuncia por la compra millonaria a una “empresa fantasma”, Luana Volnovich nuevamente es foto de enormes críticas por la publicación de un video que se viralizó en Twitter.

En el video, Volnovich cuenta que “en el año del Mundial, convertimos los Centros (de jubilados) en Puntos de Aliento, es decir, lugares donde los afiliados se juntaron para hinchar por la Selección. Y la verdad nos fue bien, salimos campeones. Y nos fue tan bien que terminamos cantando Abuela la, la, lá, todos rodeados con banderas y materiales que les hicimos llegar”.

Ante estas declaraciones, comenzaron las críticas de muchos usuarios que se quejaron por la falta de medicamentos o las grandes demoras en los turnos médicos para los jubilados, y otros muchos reproches a la atención del PAMI para los afiliados. “Según los K estos son los funcionarios que funcionan”, escribió con ironía el diputado cordobés de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo.

Y minutos después, Fernando Iglesias también salió al cruce: “la locura es total”.

No no no, no puede ser real esto. Tiene que manejar la SALUD de los jubilados de todo el país y le preocupa cómo se alentó para el mundial. Siempre lo dije: Alberto nunca tuvo prioridades, sus funcionarios tampoco.



Ojalá se acercara a ver la realidad del Pami en Ceres https://t.co/GpsnkcmP7P