La inflación de casi 6%en abril le pone un nuevo piso a2022: a cuánto llegará

Nota extraída de El Cronista por Lara López Calvo

El Gobierno y los analistas estiman que la suba de precios del cuarto mes del año volverá a ser muy alta; el dato oficial lo informa el Indec el 12 de mayo. Cuál es la inflación prevista para 2022

La remarcación permanente en las góndolas y la aceleración del ritmo de ajuste de las paritarias que se cierran cada vez en más cuotas es una de las principales preocupaciones del Gobierno.

Tanto para el equipo económico que este fin de semana adelantó que la inflación de abril «no viene bien» como para las consultoras que recalculan al alza sus pronósticos de inflación, la suba de precios del cuarto mes rondó en 5,5%, otra vez con aceleración en el precio de alimentos que superaron el 6%.

Luego del 6,7% de inflación en marzo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó que la inflación de abril no bajará respecto del número del tercer mes del año pero que sí «ocurrirá en mayo» y agregó: «La inflación de abril no viene bien. No esperamos una baja pronunciada».

Mientras el Gobierno confirma el número malo, economistas consultados por El Cronista estimaron que la suba de precios del mes pasado estuvo entre 5,1% y 5,7%.

Todos coinciden en que Alimentos y Bebidas -el rubro con más peso del IPC- se aceleró respecto a la inflación general con alzas en torno al 6,3%.

«El dato de inflación se ubicaría en 5,7%. La suba estaría traccionada principalmente por la inflación núcleo, que alcanzaría el 7%, mientras que regulados y estacionales se ubicarían considerablemente por debajo con variaciones positivas del 3,7% y 2,9% respectivamente», explicaron de la consultora Eco Go.

todos los aumentos de abril

Los alimentos que más aumentaron en góndolas en abril fueron las carnes con un 7,3%, productos lácteos y huevos un 5,8% que estuvieron casi empatados con las bebidas e infusiones para el hogar que marcaron un 5,5%.



El índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril estuvo explicado en buena medida por el arrastre que dejó marzo y el aumento en expensas del 20%, en colegios del 9%, en cocheras del 25%, prepagas del 6% y en sueldos de servicio doméstico de 12%. El dato oficial lo difundirá el Indec el jueves 12 de mayo. Todo lo que hay que saber

En este contexto, la justificación del Ministro de Producción fue: «la inflación ha vuelto a golpear con fuerza particularmente porque tenemos nuestros propios problemas y además se ha sumado la inflación internacional, que está golpeando en todo el mundo«.

Alimentos y Bebidas acumula una suba de 25,1% en 2022 y del 66,8% anualizada

Si la inflación finalmente queda en un 5,5% en abril y mayor al 6% en alimentos, significa que Alimentos y Bebidas acumula una suba de 25,1% en 2022 y del 66,8% anualizada, casi diez puntos porcentuales por encima de la inflación general que interanual quedaría en abril en 57,1%.

Salarios vs. inflación

Sobre la evolución de los salarios con el actual ritmo de inflación desde EconViews esperan que: «de acuerdo al índice de salarios, que toma paritarias ya cerradas, la suba anual será de 64% en 2022. Punta a Punta vemos que quedarán algo abajo de la inflación de 66″.