La insólita declaración deMacri:“Lo mío es la heroína y el crack”

El ex presidente fue filmado en un bar de Rosario mientras expresaba unas llamativas palabras.

El expresidente Mauricio Macri se hizo presente en la provincia de Santa Fe para manifestar su apoyo a la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Carolina Losada. En el medio de su gira hizo una escala por Rosario y fue filmado en un bar donde realizó una llamativa declaración.

Mientras todos los presentes pidieron para tomar un café, Mauricio Macri se pidió un licuado y expresó: “Soy un tipo raro, no tomo café, no tomo alcohol y no fumo. Lo mío es el crack y la heroína”. Las palabras del ex presidente sorprendieron a los rosarinos presentes que justamente llevan adelante una importante lucha contra el narcotráfico.

"Lo mío es solamente la heroína y el crack"



La broma de Macri después de rechazar un café, en su recorrida por Santa Fe. pic.twitter.com/QeR9QxilmZ — Corta (@somoscorta) November 2, 2021

Luego, en diálogo con la prensa, Mauricio Macri dejó de lado las bromas y manifestó: “Si se confirma la elección primaria, le vamos a sacar al kirchnerismo el dominio del Senado. Vamos a dar vuelta la historia del Senado que ya lleva décadas dominado por el peronismo y ahora mucho peor: por el kirchnerismo. Este ala radicalizada que ha secuestrado al peronismo tradicional”.

Tras apoyar a la lista de Federico Angelini en las PASO, ahora el ex presidente se mostró cercano a la candidata a senadora nacional, Carolina Losada. Macri afirmó que las diferencias que había tenido con la periodista prescribieron e indicó: “Tenemos que dejar atrás las pequeñas diferencias e ir por el país que queremos”.