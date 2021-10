La insólita defensa de Aníbal Fernández, tras su amenaza a Nik: “Él vive agraviándonos”

El ministro de Seguridad se refirió a sus dichos contra el humorista gráfico y negó que haya sido una amenaza

Tras intimidar por redes sociales al humorista gráfico Nik, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, minimizó sus declaraciones y además aseguró que se comportó como “un caballero”. En este sentido, aseguró que el intercambio que se dio entre ambos por Twitter no fue “otra cosa que un debate”.

“No hay ningún agravio, no hay ningún insulto, no hay ninguna referencia a nadie en particular, estamos hablando de subvenciones”, aseguró Fernández en declaraciones a la prensa, tras haber amenazado indirectamente al humorista haciéndole saber que tiene conocimiento del colegio al que van sus hijas.

Pese a sus polémicas declaraciones, el funcionario las relativizó y apuntó contra el propio Nik: “Él vive agraviándonos. Él los borra (a los mensajes en Twitter) y yo cada vez que veo algo de eso tengo la mala costumbre de capturar las pantallas y las guardo. Yo tengo todo lo que dijo aunque él lo haya borrado. Yo no lo borré”, enfatizó.

Y volvió a desestimar las acusaciones de amenaza: “Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta”, agregó en declaraciones a TN e indicó además que no se le caen “los anillos” por pedir perdón.

“No es la primera vez que debatimos con Nik. Me ha insultado varias veces. Yo no lo agravio, pero él sí lo ha hecho varias veces”, dijo Fernández. Y agregó: “Para mí los hijos, las casa y las mujeres son templos. Yo jamás me metería con el hijo de Nik ni el tuyo ni el de nadie, lo han hecho con los míos”.

Por último, el funcionario recalcó que se comunicó con el humorista donde le brindó una “disculpa honesta” tras dialogar por WhatsApp y dio por cerrado el tema: “No le busquen a esto una cosa que no la tiene. Dios bendiga a los hijos de este muchacho y su familia. Soy muy prudente, muy cuidadoso y amo a mis hijos con toda mi alma. Entonces entiendo lo que le pasa a los otros”, concluyó.

Luego de la polémica en torno a los mensajes amenazantes de Aníbal Fernández al dibujante Nik, el hashtag #ConLosChicosNo creció hasta el número uno de las tendencias de la red social Twitter. Varios dirigentes políticos se sumaron al repudio del público general y expresaron su opinión.