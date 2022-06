La insólita respuesta que recibieron docentes tras quejarse del frio: “El cuerpo humano irradia calor”

Por los inconvenientes en el suministro de gas a las escuelas, más de 300 mil alumnos no pueden asistir a las aulas.

Cientos de miles de alumnos de la Provincia de Buenos Aires se encuentran imposibilitados de asistir a clases por los problemas en el suministro de gas a las instituciones educativas. La indignación de padres y maestros respecto a los inconvenientes se profundizó aún más tras la respuesta que brindó un funcionario antes las reiteradas quejas por las bajas temperaturas.

El presidente del Consejo Escolar de General Rodríguez, Diego Bustamante, envió un comunicado a docentes de la Secundaria N°11 de General Rodríguez en el que realizó recomendaciones de cómo utilizar los artefactos de calefacción.

“Hasta tanto se vayan resolviendo las mejoras en las instalaciones eléctricas, se sugiere administrar adecuada y criteriosamente el consumo eléctrico. Esto es distribuyéndolo equilibradamente por tandas. Por ejemplo, encender los aires acondicionados 1 o 2 horas por grupos. Luego se apagan y se procede al encendido del otro grupo, y así ir alternando. Esto evita que la instalación colapse”, sugiere el correo electrónico firmado por Bustamante y enviado a los maestros el pasado 30 de mayo.

Sin embargo, el repudio se despertó tras la aclaración que Bustamante hizo al final de su mensaje, recordando que “el cuerpo humano irradia calor equivalente a una pequeña estufa de entre 75 y 150 watts”. En ese sentido, agregó: “Esto implica que un aula con 30 alumnos tendríamos en promedio una estufa de alrededor de 3000 watts. Es evidente, por lo tanto, que la temperatura del ambiente ‘una vez adentro’ siempre va a ser superior a la de afuera”.

Rápidamente, el caso no tardó en volverse viral y varios funcionarios de los distintos niveles políticos se pronunciaron al respecto. Entre ellos, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que utilizó su cuenta de Twitter para opinar al respecto.

“¿Qué hubiera pasado si durante nuestro gobierno salía un comunicado justificando la falta de gas en escuelas con ‘el cuerpo humano irradia calor’? Cada vez es más evidente que para el kirchnerismo la educación pública no es prioridad”, aseveró.

Por otro lado, funcionarios de la localidad también dieron su postura. Claudia Guerra, subsecretaria del Gobierno municipal de General Rodríguez, dijo en declaraciones radiales que se comunicó con Bustamante al enterarse del comunicado y éste le aseguró que su respuesta no fue con mala intención.

“Cuando me llegó la primer captura del mail de una directora, muy enojada, lo conversé con el presidente del Consejo Escolar. Le di a conocer la disconformidad que había notado y mía también. Me dijo que no había tenido mala intención, que lo hizo para informar, para que se tenga en cuenta. Me pidió disculpas a mí. Entiendo que se está conversando con él”, dijo Guerra ayer a Radio Municipal.

Al respecto, confirmó que ya se encuentran encaminados “para comprar 44 equipos de aire acondicionado”, aunque aclaró que “lo que tenemos que recordar es que en el tema de gas y electricidad, los Consejos Escolares asumen la total responsabilidad del manejo porque hay que ver quien hace los trabajos, verificar las matrículas. Pasó el asesinato laboral de Sandra y Rubén, la explosión en la escuela del Bicentenario…”.

Por otro lado, desde el gremio SUTEBA emitieron un comunicado en el que subrayan: “Repudiamos y nos pronunciamos en contra de los argumentos esgrimidos para justificar la falta de condiciones que permitan atravesar la época invernal. Aclarando, además, que no participamos ni fuimos notificados de la publicación del contenido en dicho comunicado”.