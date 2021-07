La insólita rutina de Jeff Bezos para llegar a su oficina en Amazon

Su ex asistente ejecutiva reveló un aspecto particular de su rutina: “Era como un cachorro. Daba vueltas y nunca se cansaba”es el hombre más rico del mundo, sin embargo su fortuna de mas de 100 mil millones de dólares quizás no sea lo más sorprendente de su persona, sino su extraña rutina para llegar a su oficina el piso 14 del edificio de Amazon que respetaba “a rajatabla”.

Hoy Bezos dejó su lugar como director general de la compañía de comercio electrónico más importante del mundo, para dedicarse a otros proyectos, y una de sus principales rutinas al mando de dicha empresa salió a la luz: la asistente ejecutiva del CEO entre 2002 y 2005, Anne Hiatt, reveló que el magnate que se prepara para un viaje al espacio el próximo 20 de julio utilizaba las escaleras hasta llegar al piso 14 donde se encontraba su oficina.

Según reveló quien supo ser la mano derecha de Bezos en Amazon, él se negaba rotundamente a utilizar el ascensor para llegar todos los días hasta su escritorio, pese a la insistencia de Hiatt. Durante el periodo en su cargo, las oficinas de la compañía se encontraban en un edificio de la Marina de Estados Unidos

Por su parte, el multimillonario estaba empecinado en subir y bajar cada escalón sin derramar una gota de sudor pese al esfuerzo físico que conlleva la rutina. “Era como un cachorro. Daba vueltas y nunca se cansaba. Ese es Jeff. No podía ser retenido”, sostuvo la mujer durante una entrevista a CNBC.