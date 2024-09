La insólita situación que vivió Franco Colapinto antes de salir a pista en Azerbaiyán

Fiel a su estilo, el piloto argentino reveló al publico una insólita situación que vivió momentos antes de salir a entrenar en el trazado callejero de Bakú.

Luego de hacer historia en la clasificación del GP de Azerbaiyán, en donde Colapinto consiguió no solamente su mejor resultado en Qualy, si no que también logró quebrar una racha de 42 años sin un piloto argentino dentro del top ten de la Fórmula 1, siendo la última vez cuando corría un tal Carlos Reutemann, curiosamente también pilotaba para Williams. Franco, luego de la hazaña, se dirigió al parque cerrado para conversar con los medios y allí, con los medios latinos donde se siente más cómodo soltó la bomba: estuvo cerca de no correr por un accidente en la entrada en calor.

“Me corté la oreja haciendo cuello. Cinco minutos antes de la práctica libre 1 se soltó la goma del coso para entrar en calor el cuello. Primero me quedé sordo, después empezó a sangrar porque se abrió todo, me querían poner puntos 5′ antes de la FP1”, expresó el pilarense de 21 años.

“Todavía lo tengo rojo y les dije que estaban locos, ¿Cómo iban a coser 5′ antes?. Después encima choqué, fui al centro médico (Por cuestiones protocolares siempre van a que los revise un medico, sin importar cuan leve haya sido el choque) y cuando me saqué el casco y vieron que tenía la zona sangrada me dijeron que no podía correr, pero después de varias explicaciones llegamos a un acuerdo de que podíamos correr” termino de relatar Colapinto.

😂 @FranColapinto explicando que casi le tienen que dar puntos exactamente igual que te lo contaría tu mejor amigo 😂



NAH, ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO 😍 pic.twitter.com/gd3BtqQyY3 — DAZN España (@DAZN_ES) September 14, 2024

El rendimiento de Franco está dejando sorprendidos a los propios dentro de Williams y también a los extraños de afuera, y uno de los que le dedicó unas palabras a Franco en su entrevista con ESPN en parque cerrado fue su compañero de equipo, Alex Albon. “Franco se mostró muy fuerte, su ritmo siempre es bueno y ha sido rápido desde la primera vuelta de la FP1. Sinceramente el coche no fue muy cómodo de manejar, pero él pudo controlarlo por todas partes, y especialmente la forma en que administró los neumáticos en cada vuelta fue muy impresionante” describió el tailandés, que clasificó en 10° posición.