La inteligencia artificial llegó a WhatsApp: ¿para qué te conviene usarla?

El chatbot Meta AI está integrado en las funciones de búsqueda y mensajería de todas las aplicaciones de Meta, entre ellas WhatsApp |

Meta AI, el chatbot de inteligencia artificial (IA) de la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, desembarcó el 23 de julio en la versión en español de la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo.

Esta función se está implementando en las principales aplicaciones de la empresa, incluidas Facebook, Instagram y Messenger, además de WhatsApp. Se trata de una ventana de chat conversacional en la que se pueden hacer preguntas y generar imágenes de IA, similar a otros chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI, Copilot de Microsoft y Gemini de Google.

A pesar de que la inteligencia artificial ya lleva más de un año en todas partes, esta podría ser la primera interacción de muchas personas con esta tecnología. Meta tiene miles de millones de usuarios en todas sus aplicaciones, y a cualquiera que haya logrado evitar los bots hasta ahora le resultará casi imposible escapar de este.

¿Por qué está en WhatsApp este chatbot de inteligencia artificial?

Los usuarios de Facebook e Instagram probablemente no estaban llamando a la puerta de Mark Zuckerberg para pedir un chatbot con inteligencia artificial, así que ¿por qué esta función está de repente en todas partes?

La tecnología todavía es nueva y su utilidad es discutible. Sin embargo, las principales empresas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) decidieron por separado que, al igual que los asistentes de voz y los videos verticales desplazables antes que ella, la IA es la próxima gran novedad.

Ahora están compitiendo para sacar sus versiones. Facebook e Instagram solían depender de los amigos, la familia y las comunidades de los usuarios para mantener tu atención. Ahora, a medida que estas plataformas envejecen, las empresas pueden esperar que un bot conversador pueda reemplazar parte de la interacción humana.

Meta AI está presente en todas las aplicaciones de Meta.

¿Cómo encuentro a la inteligencia artificial de Meta en WhatsApp?

El chatbot está integrado en las funciones de búsqueda y mensajería de las aplicaciones de Meta, y puede aparecer también en tu línea de tiempo debajo de algunas publicaciones. Si aún no ves las funciones de IA, volvé a consultarlo más tarde.

Su presencia está marcada por su logotipo: un anillo fino que es mayormente azul y ocasionalmente animado. También se puede acceder a la herramienta de IA en línea en el sitio web independiente meta.ai. No está incluida en la aplicación de la empresa para niños, Messenger Kids.

En Facebook, tocá el ícono de búsqueda en la parte superior y verás que la barra de búsqueda habitual fue reemplazada por una que dice «Pregúntale cualquier cosa a Meta AI«. A medida que comiences a escribir, sugerirá búsquedas automáticamente.

Cualquier cosa que tenga el círculo azul al lado abrirá la ventana de chat de AI. También podés tocar el ícono de mensajes e interactuar con Meta AI como si fuera otro amigo con quien hablar. Si lo ves debajo de una publicación en tu línea de tiempo, te sugerirá preguntas para hacer relacionadas con el contenido que ves.

En Instagram, Messenger y WhatsApp, también verás que Meta AI tomó el control de las barras de búsqueda y aparece como otro chat. Si tus cuentas están conectadas entre sí, la conversación de Meta AI debería continuar donde la dejaste, independientemente de la aplicación que estés usando.

¿Cómo apago la inteligencia artificial en WhatsApp?

No hay forma de deshacerse de Meta AI en la búsqueda, según confirmó Meta. En WhatsApp, hay una opción para ocultar el nuevo botón Meta AI yendo a Configuración > Chats > Mostrar botón Meta AI. Sin embargo, sigue estando en la barra de búsqueda. Otras aplicaciones tienen una opción para silenciar sus respuestas.

Podés preguntar sobre cualquier tema a Meta AI en WhatsApp.

Podés eliminar un chat con Meta AI para quitarlo de las conversaciones recientes de la misma manera que lo harías con cualquier otro chat. Deslizá el dedo hacia la izquierda en el chat y seleccioná Eliminar en Instagram, Más > Eliminar en Facebook y Messenger, y Más > Eliminar chat en WhatsApp.

¿Cómo empiezo a usar la inteligencia artificial en WhatsApp?

Empezá a escribir frases completas o palabras al azar en cualquiera de las barras de búsqueda de las aplicaciones o en las conversaciones con Meta AI. Si es la primera vez que usas un chatbot de IA, podés comenzar haciendo preguntas sencillas e incluso pidiendo una lista de formas de usarlo.

Meta AI incluye opciones para atajos. Escribe una barra diagonal y un comando, como /broma: o /imagine: o /historia: y luego escribí tu descripción. Sin embargo, no son realmente necesarias, ya que podés hacer las mismas solicitudes de manera conversacional, como «cuéntame una historia sobre un gato que se postuló para gobernador».

¿Para qué debo usar la inteligencia artificial en WhatsApp?

Un chatbot de inteligencia artificial es como tener un amigo entusiasta pero poco confiable. Podés preguntarle casi cualquier cosa, pero nunca supongas que dice la verdad. Con eso en mente, usá Meta AI para divertirte y para tareas no críticas. Hacé preguntas al azar como lo harías con Google, iniciá conversaciones para sentirte menos solo y usálo para intercambiar ideas.

Meta AI también puede generar imágenes, aunque tienen los defectos típicos asociados con la inteligencia artificial. La mayoría comparte la iluminación hiperrealista por la que son conocidas las imágenes de IA, y omite detalles como los dedos y los ojos.

Hay muchas otras cosas que podés probar. Pedíle a Meta AI que anime imágenes, solicitá un resumen de las noticias del día o pedíle que adopte la personalidad de un personaje específico cuando te hable.

Meta AI incluye una herramienta de generación de imágenes.

Como está integrado con otros productos de Meta, podés usarlo para buscar cosas como «Videos de personas aprendiendo a comer sushi». Para obtener los mejores resultados y evitar respuestas insulsas, hacé preguntas complementarias y proporcioná tantos detalles como sea posible.

¿Para qué no debo usar la inteligencia artificial en WhatsApp?

No utilicés la inteligencia artificial como autoridad para nada importante. Por ejemplo, no confiés en un chatbot para obtener asesoramiento médico o como fuente para la escuela o el trabajo. Desde el punto de vista ético, no deberías utilizarlo para escribir trabajos para la escuela o la universidad.

Hay expertos que advierten sobre el peligro de que herramientas como el chatbot de Meta generen desinformación. Para evitarlo, evitá utilizarlo como recurso para cualquier tema delicado o político. En lugar de recurrir a la inteligencia artificial, recurrí a fuentes humanas como periodistas, expertos e incluso Wikipedia.

¿En qué se diferencia Meta AI de otros bots de inteligencia artificial?

En lo básico, Meta AI parece ofrecer las mismas respuestas genéricas que sus competidores. Podés hacer la prueba con chatbots diferentes sobre la mejor pizzería de Buenos Aires, un plan de comidas veganas, y cómo saber si un hospital es adecuado para vos. En su mayor parte, todos te darán respuestas muy similares y neutrales.

¿Meta AI conserva mi información?

Utilizá las mismas precauciones al escribir preguntas y pensamientos en un chatbot de IA que al realizar una búsqueda en Google. Meta guarda las conversaciones, pero para proteger la privacidad, los datos se anonimizan, lo que significa que no están relacionados con tu nombre o identidad.

Si bien esto es estándar para las empresas de tecnología, los expertos dicen que es posible volver a identificar a las personas utilizando puntos de datos adicionales. Si deseás eliminar un chat, podés usar el acceso directo «/reset-ai» y Meta afirma que eliminará la conversación de sus servidores.