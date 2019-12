La Justicia autorizó a Cristina Kirchner a viajar a Cuba para pasar fin de año con su hija Florencia

Lo hizo el tribunal que la juzga por el caso de la obra pública. También el fiscal que las veces anteriores se había negado. Volverá a mediados de enero. Es el primer viaje como vicepresidenta

17 de diciembre de 2019

Cristina Kirchner junto a su hija Florencia (NA)

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, fue autorizada por la justicia a viajar a Cuba para pasar fin de año con su hija Florencia, que se encuentra bajo tratamiento médico en ese país desde febrero pasado. Viajará el 28 de diciembre y volverá el 12 de enero de enero. Es el octavo viaje que realiza a Cuba y el primero como vicepresidenta.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que la juzgan por el caso de la obra pública, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, firmaron este martes la autorización. El fiscal del caso, Diego Luciani, también avaló la salida del país de la ex presidenta cuando en los pedidos anteriores había pedido que se rechace.

La semana pasada el Tribunal Oral Federal 5, que tiene los casos Hotesur y Los Sauces en los que también está imputada la vicepresidenta junto a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, había dado la autorización y la defensa de Cristina Kirchner informó del viaje al Tribunal Oral Federal 8, donde se tramita el expediente por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, otra causa que la ex mandataria tiene en etapa de juicio.

Cristina Kirchner viajará el 28 de diciembre hasta el 12 de enero. Su defensa, a cargo del abogado Alberto Beraldi, informó los vuelos y donde se alojará en Cuba.

Como en los siete viajes anteriores, los tribunales orales autorizaron a la ex mandataria a salir del país. Ahora contó también con la aprobación del fiscal Luciani, quién las veces anteriores se había opuesto.

Fuentes judiciales señalaron que Luciani se pronunció a favor porque en el juicio de la obra pública Cristina Kirchner ya cumplió todos los actos procesales indispensables de los imputados: la lectura de la acusación y su indagatoria. Ahora se está en la etapa de la declaración de los testigos en la que no se requiere la presencia de los acusados. El próximo momento del caso en el que deberán estar son alegatos que es cuando la Fiscalía, las querellas y las defensas hacen sus pedidos de condena y de absolución.

Florencia Kirchner

Con esta postura se entiende que hay un aval implícito del fiscal para autorizar a Cristina Kirchner cuando vuelva a pedir salir del país hasta el momento de los alegatos.

Florencia Kirchner está en Cuba desde febrero pasado bajo un tratamiento médico por un estrés postraumático y un lindefema en las piernas que le diagnosticaron cuando viajó a ese país para hacer un curso de guión de cine.

La vicepresidenta declaró hace 15 días en el juicio oral por la obra pública y responsabilizó al juez federal Julián Ercolini por la enfermedad de su hija. “Siempre le digo a Florencia: ´Imagínate si Perón y Evita hubieran tenido hijos´. Es el único consuelo que puedo darle después de todo lo que le han hecho”, sostuvo en la audiencia.

En el caso se juzgan las presuntas irregulares en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para Santa Cruz durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Hay 13 imputados. Junto con la ex mandataria están acusados Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario de Planificación Carlos Kirchner -primo del fallecido presidente Néstor Kirchner- y funcionarios de vialidad nacional y de Santa Cruz.

“Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”, les dijo Cristina Kirchner a los jueces durante su indagatoria.

La declaración de la vicepresidenta fue la última de las indagatorias de los acusados. El juicio pasó a la etapa de declaración de testigos y la última audiencia del año será el próximo lunes con la testimonial de la ex diputada nacional Margarita Stolbizer, una de las denunciantes de la ex mandataria y sus funcionarios.

f: Infobae