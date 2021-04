LaJusticia avanza en el entramado societario deMacri detrás de la operación de «ParquesEólicos»

Una empresa fundada meses después de la asunción de Macri y transferida en un 100% al holding familiar, un fideicomiso donde Tévez y Barros Schelotto aportaron cifras millonarias y una red de 31 sociedades y 46 personas para la maniobra.

La justicia comenzó a echar luz sobre el entramado societario detrás de la operación de compra y venta de Parques Eólicos que es investigada por un cúmulo de irregularidades que tuvieron por detrás a empresas ligadas a la familia Macri que actuaron como intermediarias en la maniobra y obtuvieron un retorno millonario en dólares. Con un expediente abierto en Comodoro Py, el caso tiene todos los ingredientes: adquisición de estratégicos desarrollos para energías renovables sin licitación, empresas creadas a días de que Mauricio Macri asumiera la presidencia, un préstamo de u$s 5 millones al hermano del exmandatario Gianfranco Macri, quien según su otro hermano, Mariano, habría actuado como su testaferro, y aportes de futbolistas para financiar la operatoria que terminó por constituir un negocio sin riesgos.

Puntualmente, el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga si Macri utilizó diversas estructuras societarias para lograr la adquisición del paquete accionario de la totalidad de las empresas adjudicatarias de los proyectos licitados (Parques Eólicos Loma Blanca I, II, III y IV y Parque Eólico Loma Banca VI y Miramar) para luego transferirlo por sumas considerablemente mayores a empresas chinas. Pero Ámbito revela que de la maniobra participaron 31 sociedades nacionales y extranjeras y unas 46 personas.

Los casos:





El Grupo Macri, a través de la conformación de estructuras societarias, adquirió acciones de la empresa “Isolux” –adjudicataria de los proyectos Loma Blanca I, II y III y IV- con un capital inicial de $50.000 que luego vendió a empresas chinas Goldwin (I, II y III) por U$S 33.000.000 (U$S 11.000.000 cada una) y a Genneia SA por U$ 40.000.000. Las empresas a través de las cuales se encargó el negocio fueron Sidsel S.A. y Sideli S.A. En septiembre de 2016, Sidsel y Sideli fueron constituidas por Víctor Payaslián (contador del Grupo Macri) y su mujer Lorena Fuchs. Un mes más tarde, ofertaron a Isolux para adquirir el paquete accionario vinculado a los parques eólicos identificados como Loma Blanca I, II, III y IV.





En octubre de 2016, para adquirir Loma Blanco IV se constituyó el Fideicomiso de Garantía por Sideco (del clan Macri), Helios y Nación Fideicomisos. En este fideicomiso el futbolista Carlos Tévez y el director técnico Guillermo Barros Schelotto aportaron u$s 17.000.000 y u$s 800.000, respectivamente.





En enero de 2017 se llevó a cabo la venta de acciones. Sidsel comrpó por u$s 500.000 el paquete accionario de Loma Blanca I,II y III. Sideli compró Loma Blanca IV por u$s 24.500.000. En mayo de ese año, Sidsel y Sideli vendieron la concesión de los parques eólicos (I,II y II) a la empresa china Goldwin por u$s 33.000.000 (U$S 11.000.000 cada una). En noviembre de 2017, según ha determinado la justicia, la restante concesión le fue vendida a la empresa Geneia por u$s 40.000.000 que la adquirió a los valores de mercado siendo una de las empresas líderes en renovables.

Loma Blanca VI y Miramar S.A.

Casualmente, Payaslian y María Lorena Fuchs constituyeron la sociedad “Parques Eolicos Miramar SA en marzo de 2016 con un capital social de tan solo $100.0000 pesos. Pero un mes más tarde, el matrimonio Payaslian y Fuchs transfirieron el 100% de las acciones a SIDECO AMERICANA SA y SOCMA AMERICANA SA, las dos empresas holding del clan Macri. En noviembre, la empresa presentó su oferta para el procedimiento Ronda 1.5 e informó su conformación por: Isolux Ingeniera SA (socio estratégico conforme pliego) y Selena Partners SA. Para entonces, Isolux se estaba retirando del negocio de la energía eólica en Argentina: quería desprenderse de los otros 4 parques y arrastraba deudas. En diciembre de 2016, se informó ante la AFIP que el 90% del capital social pertenecía a Isolux Ingeniera SA-IECSA SA UTE (90%), entonces en manos de Ángelo Calcaterra. Finalmente, la composición accionaria se modificó por: Selena Partners SA (10%) y Sideco Americana SA (90%). Todo en manos de la familia del expresidente.

En septiembre de 2017, el paquete accionario se transfirió a “Goldwind International Holdings (HK) Limited” y “Goldwind International Janshan Limited”, por u$s 10.800.000. La operatoria con Loma Blanca VI fue similar y su venta se produjo por u$s 9.000.000 dólares.