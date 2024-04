La Justicia condenó a Irán y Hezbollah por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel

La Cámara de Casación declaró al país oriental como un Estado terrorista y le atribuyó la organización de los brutales ataques en territorio argentino, mientras que la organización terrorista fue considerada como su ejecutora.

La Cámara Federal de Casación Penal sentenció este jueves que el ataque contra la embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.

El fallo sostiene además que la voladura de la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad” y abrió la puerta para que la Argentina demande formalmente a Irán.

La resolución, a 30 años del terrible ataque, implica un punto de inflexión en la causa. La sentencia -dictada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma– incluye una trascendente definición sobre el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, y la posibilidad de que demanden a los responsables, entre ellos, al Estado Islámico de Irán, indicaron fuentes judiciales. Y en su voto, el juez Mahiques sugiere que ese reclamo podría ser emprendido por Argentina, por vía diplomática, a través de un tribunal arbitral o incluso por la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

En dos fallos firmados por los magistrados, se dio por probado que Teherán estuvo detrás del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía argentina y que causó 85 muertos.

En la misma línea, la Justicia le exigió al gobierno y al Congreso que definan a la brevedad políticas públicas para la instauración del proceso en ausencia y la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos como el terrorismo.

El tribunal rebajó, por otra parte, la condena contra el ex juez Juan José Galeano, quien pasó de seis a cuatro años de cárcel por el presunto pago ilegal al desarmador de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente a policías bonaerenses en el atentado contra la mutual judía.

A los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia les mantuvo los dos años de prisión, y a Telleldín lo absolvió al no poder certificar que hubiera tenido participación directa o indirecta en el ataque.

También fue absuelta Ana María Boragni, ex mujer de Telleldín, quien durante una audiencia reciente dijo al tribunal que cuando se pactó un pago ilegal de 400 mil dólares a su ex pareja estaba presente el entonces ministro del Interior, Carlos Corach. Y entre los absueltos también aparece el ex titular de la DAIA Rubén Beraja.

Por otra parte, el fallo exhorta al Estado argentino a formular un reclamo formal en tribunales internacionales contra la República Islámica de Irán.