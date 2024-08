La Justicia investiga al ex intendente de la Quinta de Olivos por la denuncia a Alberto Fernández

Daniel Rodríguez también está siendo investigado en la causa de Nación Seguros por posible colaboración en el fraude al Estado.

La Justicia está enfocada en investigar a Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos y amigo cercano de Alberto Fernández, en el marco de la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez contra el ex presidente. Rodríguez, quien fue la máxima autoridad de la residencia presidencial, es sospechado de haber tenido conocimiento de los supuestos episodios de violencia ocurridos en el predio y de no haber actuado al respecto. Además, su rol en la Unidad Médica Presidencial y la Casa Militar, encargados de la seguridad de la familia presidencial, también está bajo escrutinio.

Rodríguez no solo enfrenta estas acusaciones, sino que también está siendo investigado en la causa Nación Seguros, en la que se indaga un supuesto fraude al Estado. En este caso, se sospecha que pudo haber facilitado el ingreso no registrado de Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y uno de los brokers beneficiados por un decreto presidencial que obligaba a los organismos del Estado a contratar seguros a través de intermediarios. Este vínculo podría ser clave para determinar si Fernández tuvo un rol directo en la maniobra fraudulenta.

Alberto Fernández y Daniel Rodríguez

El juez Julián Ercolini espera acceder a los registros de conversaciones de Rodríguez para profundizar en la investigación. Se sospecha que podría haber sido un facilitador en la operación que permitió que Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, se beneficiara de contratos millonarios. Estos generaron comisiones por más de 3.453 millones de pesos, de los cuales Martínez Sosa obtuvo una parte significativa.

En la causa Nación Seguros, se investiga a 45 organismos oficiales que firmaron 25 contratos bajo esta modalidad, con pagos de comisiones que suman millones de dólares. La Justicia ya imputó a Alberto Fernández, su secretaria privada, Cantero, Martínez Sosa, y al ex presidente de Nación Seguros, Pagliano, por su participación en esta presunta maquinaria de fraude al Estado.