La lista definitiva de los 10 hombres más ricos del mundo: ¿hay argentinos?

Elon Musk continúa en el primer puesto, lo sigue Jeff Bezos y Bernard Arnault se sumó al podio de los más ricos. Cómo quedó el top ten de las fortunas más grandes del mundo.

El Índice de Multimillonarios de Bloomberg es una clasificación diaria de las personas más ricas del mundo: incluye a 500 personas y los detalles sobre los cálculos se proporcionan en el análisis del patrimonio neto en la página de perfil de cada multimillonario). (www.bloomberg.com/billionaires).

LOS TRES HOMBRES MÁS RICOS DEL MUNDO

Elon Musk: u$s 326.000 millones Jeff Bezos: u$s 192.000 millones Bernard Arnault: u$s 167.000 millones

Este mes el primer puesto del ranking lo ocupa Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, con una fortuna de u$s 326.000 millones y se mantiene así como el hombre más rico del mundo: en el último año sumó cerca de u$s 165.000 millones a su patrimonio, según lo registrado por Bloomberg. Por su parte, Forbes se refirió al sudafricano como «probablemente la persona más rica que ha pisado el planeta».

El martes pasado las acciones de Tesla se desplomaron debido a un anuncio de Musk en el que dijo que todavía no se firmó el acuerdo con la empresa de alquiler de vehículos Hertz para la compra de 100.000 unidades por u$s 4200 millones. Sin embargo, el magnate se mantiene en el primer puesto.

Por su parte, SpaceX – fundada por Musk – el ocho de octubre pasado se convirtió en la segunda empresa privada más valiosa del mundo: está valuada en más de u$s 100.000 millones debido a la venta de sus acciones por parte de los inversores.

Por detrás de Musk, en el segundo puesto, se encuentra Jeff Bezos, fundador y ex CEO de Amazon.com, cuya fortuna es de u$s 192.000 millones; y en el tercer puesto se posiciona Bernard Arnault, dueño de marcas de alta gama como Louis Vuitton, quien tiene un patrimonio de u$s 167.000 millones, en base a los datos proporcionados por el índice.

LAS 10 PERSONAS MÁS RICAS DEL MUNDO

Elon Musk: u$s 362.000 millones Jeff Bezos: u$s 192.000 millones Bernard Arnault: u$s 167.000 millones Bill Gates: u$s 137.000 millones Larry Page: u$s 129.000 millones Sergey Brin: u$s 125.000 millones Mark Zuckerberg: u$s 122.000 millones Steve Ballmer: u$s 119.000 millones Larry Ellison: u$s 116.000 millones Warren Buffet: u$s 105.000 millones

NI MUJERES NI LATINOAMERICANOS

Entre las 10 personas más ricas del mundo, es decir el 1% más rico, sólo figuran hombres. La primera mujer, Alice Walton, figura recién en el puesto número 18.

Por su parte, Carlos Slim es la única persona latinoamericana que figura entre las 20 más ricas del mundo. En cuanto a la presencia argentina, Marcos Galperín ocupa el puesto numero 447 del ranking