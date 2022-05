La madre de EsmeraldaMitre alquila las habitaciones de su casa de BarrioParque por3500 dólares

Ante la imposibilidad de conseguir interesados por la propiedad completa, optó por ofrecer los cuartos por separado. Según trascendió, la mujer tiene intenciones de instalarse definitivamente en Uruguay.

Blanca Isabel Álvarez De Toledo, la mamá de Esmeralda Mitre, busca inquilinos. Alquila las habitaciones de su lujoso caserón de Barrio Parque por 3500 dólares mensuales cada una.

Al aire de Intrusos (América), Maite Peñoñori contó: “Lo alquilan a 3500 dólares y yo dije qué barato para semejante caserón. Pero no, llamé y pregunté y es por habitación”.

Ante la sorpresa de todos en el estudio, la panelista destacó que la propiedad está ubicada en una zona “muy paqueta” de Barrio Parque.

La mamá de Esmeralda Mitre alquila las habitaciones de su casa en Barrio Parque. (Foto: Captura América TV)

Acto seguido leyó la descripción de la publicación: “Casa estilo francés de gran categoría. Gran hall de entrada, living con chimenea a balcón francés, comedor, escritorio, toilette, tres dormitorios, dos baños completos, cocina, comedor diario, dependencias de servicio con su baño, lavadero y una cochera. El alquiler incluye servicio de limpieza”.

La noticia abrió una debate en el piso y Peñoñori explicó que la intención inicial de la mamá de Esmeralda era alquilar la casa completa para irse a vivir a Uruguay. Pero como el costo era muy alto no estaban pudiendo alquilar, entonces optaron por hacerlo de esta manera.





“Amor, necesito hablarte”: el mensaje de Esmeralda Mitre a Chano que generó polémica en redes

Esmeralda Mitre y Chano Charpentier tiene una gran amistad desde hace años. (Foto: Instagram / esmeraldamitreok / chanotb)

Cada vez que se los vio juntos en público, Esmeralda Mitre y Chano Charpentier dejaron en claro que son grandes amigos. Sin embargo, en enero un mensaje llamó la atención de los usuarios en Twitter: es que en vez de escribirle por WhatsApp o llamarlo por teléfono directamente, ella se comunicó con él a través de un enigmático tuit.

El tuit que Esmeralda Mitre le dedicó a Chano Charpentier. (Foto: Twitter / esmeraldamitre)

“¿Amor, @CHANOTB me llamás? ¡Necesito hablarte! Beso te quiero”, escribió. El mensaje generó polémica y no pasó desapercibido entre los fanáticos del ex Tan Biónica, que respondieron irónicamente al mensaje de Mitre. “¡Salí de ahí!”, fue uno de los comentarios que más se repitió como una suerte de advertencia al artista que mantiene un vínculo muy cercano con la exparticipante de Cantando 2020 (eltrece).

Una situación similar había ocurrido el 14 de enero cuando Esmeralda comentó una foto que Chano subió a Instagram y recibió agresiones de varias personas. “Estoy llena de comentarios horribles de mujeres que no sé por qué me hablan. Tampoco me interesa si es por temas que tienen con Chano, no es mi culpa es mi amigo. No se rebajen tanto, un beso”, lanzó ella.