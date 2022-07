La madre de Shakira y los padres de Gerard Piqué armaron un plan para que sus hijos se reconcilien

Enterados de que la colombiana quiere mudarse a Miami con sus hijos, pusieron manos a la obra para lograr un acercamiento con el futbolista.

Shakira no quiere saber nada con Gerard Piqué, pero sus padres sueñan con la reconciliación. En los últimos días se reunieron para armar una estrategia que vuelva a unir a sus hijos pero todavía no tuvieron los resultados que esperaban, y están preocupados.

Todo comenzó cuando Montserrat Bernabéu y Joan Piqué vieron una nota televisiva con Nidia del Carmen Ripoll Torrado, la madre de la colombiana. Allí la escucharon decir que le gustaría que todo vuelva a ser como antes entre la artista y el defensor del Barcelona. “Lógico. Si es lo que ellos quieren, lo que les haga feliz”, pronunció la mujer.

Los papás del futbolista, además, no quieren que Shakira se mude a Miami con Sasha y Milan, ya que no podrían ver cómo crecen. También se encuentran decepcionados por la infidelidad de su hijo, a quien le advirtieron que ni se le ocurra presentarles a su amante, según informaron en el programa Chisme no like.

El alivio llegó cuando Piqué les contó que le puso punto final a su amorío con una joven mesera, con la que fue descubierto en un bar por los detectives contratados por la intérprete de “Te felicito”.

La mamá de Shakira expresó que le gustaría verla nuevamente con Piqué y los padres del futbolista la llamaron para armar un plan. (Foto: instagram/shakira)

Grabaron a Gerard Piqué escuchando a Shakira a todo volumen: “No encuentro forma alguna de olvidarte”

Gerard Piqué no se da por vencido pese a la indiferencia de Shakira, que solo quiere irse a Miami para hacer su duelo amoroso en paz. Él tiene la ilusión de reconquistarla y pareciera que para extrañarla un poco menos escucha sus canciones mientras maneja.

Varios hinchas del Barcelona lo esperaron a la salida del entrenamiento y uno de ellos registró el momento exacto en el que el hit “Inevitable” suena todo volumen. El futbolista se mostró reacio con la gente y ni siquiera miró a la cámara. Algunos usuarios señalaron que podría tratarse de un video editado.

Shakia y Piqué se alejan cada día más, pero sus padres no se dan por vencidos. (Foto: Instagram /shakira)

“Vaya temazo”, le gritó la persona que lo grabó, pero él ni se inmutó. El estribillo de esta canción -que forma parte del álbum ¿Dónde están los ladrones?- tal vez refleje un poco la dura situación que está viviendo. “El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable”, reza Shakira en esta exitosa creación. Al futbolista le gusta «Inevitable», una de las canciones más populares de la colombiana.