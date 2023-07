La mamá de L-Gante reveló el mensaje que le mandó Wanda Nara tras la detención del cantante

L-Gante quedó detenido a comienzos de junio. En ese entonces, varios de sus familiares, amigos y allegados se manifestaron en redes sociales para pedir por su libertad. Por lo que sorprendió el silencio deWanda Nara, con quien el músico habría tenido una estrecha amistad en el verano.

Este jueves, Claudia Valenzuelabrindó una nota en la que habló de todos los temas y sorprendió al revelar el conmovedor gesto que tuvo la empresaria tras la detención de su hijo.

“Wanda me mandó un mensajito en el primer tiempo. Me dijo ‘fuerzas, Clau’ y otras cositas dándome aliento en todo este momento. Fue buena onda”, contó la mamá del referente de la Cumbia 420 al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine). Claudia Valenzuela sorprendió al revelar que la empresaria se comunicó a comienzos de junio, cuando el referente de la Cumbia 420 fue acusado de privación ilegítima de la libertad. (Foto: Ciudad Magazine)

L-Gante y su vínculo con Wanda Nara, en medio de la incertidumbre por su estado de salud

Consultada acerca de si Elián está al tanto del difícil momento que atraviesa Wanda, Claudia admitió que no quiso hablar del tema con su hijo. “La última vez que estuve con él, el martes, no le quise decir nada. No le mencioné el tema. Nada. A ella tampoco le escribí porque no sé si va a estar o no en las redes. El respeto, ante todo”, sostuvo.

Wanda Nara y L-Gante asistieron a los Premios Gardel 2023 y se los vio muy cerca (Foto: Movilpress)

Sin embargo, no descartó que el músico ya estuviera al tanto de la situación. “A lo mejor Elián ya se enteró de lo de Wanda. Después, como es un tema que salió en todos lados, se va a enterar”, opinó.

En el piso todos destacaron la actitud de la empresaria que, si bien no se manifestó públicamente, estuvo de forma privada sin invadir. “Es como ella dijo, cuando realmente tenés una amistad, no es para andar diciéndole ‘sí, yo le mande un saludo’”, concluyó Claudia.

Qué dijo Wanda Nara sobre su salud

Después de varios días en de estar inactiva en las redes sociales, Wanda Nara había compartido la primera foto después de su internación, donde se la vio sonriente en un auto mientras viajaba por Buenos Aires.

La conductora ya se había lanzado a su Instagram en otra postal que subió a su feed de Instagram, en la que explicó que se encuentra a la espera de los resultados de los últimos estudios a los que se sometió.

Susana Giménez se habría contactado con Wanda Nara en medio de la preocupación por su salud

“El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien”, expresó.

Luego, la influencer explicó que se fue a la misma clínica para hacer otros estudios en un lugar especializado: “Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”.

Wanda Nara habló por primera vez desde su internación: «Estoy a la espera de más exámenes. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos». (Foto: Captura Instagram / @wanda_nara)

También, en ese posteo, enfatizó que le había ocultado a sus hijos lo que estaba ocurriendo por sus propios miedos y porque no tenía todavía un “diagnóstico certero”: “Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio”.

Por último, Wanda fue clara con respecto a la forma de hablar con sus nenes. “Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, cerró.

Claudia Valenzuela contó que la mediática se comunicó a comienzos de junio, cuando el referente de la cumbia 420 fue acusado de privación ilegítima de la libertad.