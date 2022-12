La mamá deL-Gante habló sobre el consumo de marihuana de su hijo:“Fuma cuando lo necesita”

Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, visitó Socios del espectáculo (eltrece) donde habló del fuerte vínculo que la une a su hijo y explicó por qué terminó aceptando el consumo de marihuana por parte del músico.

Rodrigo Lussich le consultó a la mamá de L-Gante sobre los comienzos del músico en el ambiente de la televisión e hizo referencia a la vez que Eduardo Feinmann dijo que el artista hacía apología de las drogas enlas letras de sus canciones. “Ya lo estaban pintando como el gran narco, parecía que se venía toda la Policía encima de él”, expresó Claudia.

L-Gante tiene una muy buena relación con su mamá Claudia Valenzuela. (Foto: Instagram / claudiavalenzuela_oficial).

“Como madre, ¿te molesta que fume marihuana? ¿Es algo que te preocupa?”, le preguntó la panelista Karina Iavícoli. Ante eso, la mujer se sinceró con sus declaraciones y trató de llevar calma: “En un momento sí me preocupó. Pero ahora te digo que no, porque él se siente bien porque se alimenta. Él muchas veces dice: ‘Fumo para comer, para relajarme y fumo para estar bien’. Y es verdad”, reflexionó la mamá de L-Gante.

Luego, siguió explicando por qué para ella no es un problema que su hijo consuma el estupefaciente. “Él no tiene el cigarrillo todo el tiempo, lo fuma cuando lo necesita. No está las 24 horas del día fumando”, aclaró. También dijo que él puede controlar el uso de la marihuana.

Sin embargo, Adrián Pallares le agradeció a Claudia por hablar del tema pero hizo hincapié en que la marihuana “no está legalizada para uso recreativo”. Ante eso, ella respondió: “Es para abrirle los ojos a las mamás que lo están viviendo como un drama”.

“Me hicieron bullying”: el descargo de L-Gante tras ser acusado de hacer un escándalo

L-Gantese vio en el ojo de la tormenta luego de que Guido Záffora comentara que hace unos días había protagonizado un escándalo en el edificio en el que reside Wanda Nara. Según había explicado el periodista, el artista habría tenido un ataque de nervios cuando no pudo entrar a la casa de la empresaria, quien -según dijeron- estaba dando una fiesta en el Chateau Libertador.

El descargo de L-Gante después de que lo acusaran de hacer un escándalo en la casa de Wanda Nara (Foto: Instagram / lgante_keloke).

“L-Gante tuvo un ataque de nervios total, de locura, y empezó a darle patadas al portón, se armó un escándalo con los de seguridad tremendo”, relató el panelista de Es por ahí (América). En ese sentido, agregó: “Hubo insultos, gritos, me cuentan también que Wanda intentó salir del edificio y chocó un auto”.

Cansado de los dichos, L-Gante usó sus redes sociales para desmentir los rumores: “Inventar algo mío es una salida segura para los medios y panelistas que viven y trabajan de hablar de los demás… Son de tan bajo nivel que usan el método de primero hacer la noticia y después informarse para ver si es verdad”.

