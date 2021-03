La muerte de otra mujer en Salta enluta el 8M y reaviva reclamos

Macarena Blanco fue encontrada ayer, cerca de las 13, en un edificio de calle Alvarado 1764. Se esperan los resultados de la autopsia. Sería la tercera salteña asesinada en 2021.

El CIF trabajaba ayer en el departamento, donde fue hallada sin vida la joven de 28 años. Javier Corbalán

En la víspera del Día Internacional de la Mujer se conoció en Salta lo que sería el tercer femicidio en lo que va del año. Ayer, cerca de las 13, en un edificio de calle Alvarado 1764 efectivos de la comisaría 5ª encontraron el cuerpo de una joven identificada luego como Macarena Blanco, quien estaba desaparecida desde el 5 de marzo pasado. Su pareja había realizado la denuncia. Al parecer la joven había salido a trabajar el viernes y jamás volvió a comunicarse con sus allegados.

Por estas horas el Ministerio Público Fiscal de la Provincia investiga lo ocurrido con la mujer, que tenía 28 años. La titular de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, dispuso el trabajo de personal del CIF y de la División Homicidios en el lugar para realizar los peritajes y tareas de rigor.

El cuerpo será trasladado hoy al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia que permitirá conocer data y causa del deceso.

Los vecinos del lugar denunciaron a través del Sistema de Emergencias 911 que había manchas de sangre en el edificio. Tras arribar al lugar, los policías pudieron ingresar al departamento con autorización del encargado y se dieron con el cuerpo. Según trascendió, la escena del crimen estaba cubierta de una llamativa cantidad de sangre.

El primer femicidio del año ocurrió el 1 de enero pasado cuando murió Graciela Flores, quien había sido atacada con un arma blanca la noche del 31 de diciembre por su expareja, Mario Dardo Valverdi. El crimen se registró en la vía pública, en el barrio Universitario, en el norte de la ciudad, y, de acuerdo a la autopsia, Graciela murió por shock hipovolémico por herida de arma blanca en la zona torácica. Tras el femicidio, Valverdi intentó quitarse la vida prendiéndose fuego.

El segundo asesinato se produjo en la madrugada del 9 de enero en la localidad de Embarcación donde Nancy Villa, una adolescente de 14 años que estaba embarazada, fue apuñalada por su expareja cuando se interpuso en una pelea.

Según se pudo conocer, la causa de muerte fue una lesión en la aorta y presentaba otras tres heridas de arma blanca en la zona del cuello, de carácter superficial. Por el caso se encuentra detenido e imputado Carlos Arsenio Juárez, como autor del delito de homicidio calificado (femicidio) en perjuicio de la adolescente.

«Va a llevar tiempo»

Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), se refirió a la nueva muerte de una mujer. «El problema de la violencia de género no se va a resolver de la noche a la mañana, además de políticas públicas es un cambio cultural y eso es algo que va a llevar tiempo», manifestó.

Pérez Declercq consideró que a nivel local existe un déficit, no hay un acompañamiento y seguimiento de los casos de violencia. Hizo hincapié en la cantidad de denuncias que van en aumento y en que año tras año se supera ampliamente la cantidad de casos.

Por ejemplo, recordó que de 2018 a 2019 se incrementaron en un 50% las denuncias. «Frente a la problemática de la violencia de género no solamente tenemos que poner el ojo en las denuncias, sino que también se requiere un abordaje integral que va por fuera de la Justicia y que tiene que ver con el acompañamiento que hace el Poder Ejecutivo con campañas de prevención que hoy no existen, con una educación sexual que aborde la problemática de la violencia de género, pero no una sola vez al año, que sea transversal y que se aborde desde el primer día de clases», señaló la directora del OVcM.

Advirtió que cuando se habla de un femicidio se tiene que pensar en todo esto, si no se toma el hecho como un caso aislado, y «esto no es un hecho aislado, es un hecho del que la causa es social».

Sobre los reclamos a la Justicia, dijo que las personas que están en situación de violencia «no se sienten escuchadas» y en los crímenes consumados los jueces deben analizar la causa con una «perspectiva de género, de contexto».

Marcha, a las 18

Hoy, por el Día Internacional de la Mujer, distintas organizaciones sociales y de mujeres, se movilizarán por el microcentro de la ciudad, a partir de las 18. Se concentrarán en la plaza 9 de Julio.

Una de las consignas de la convocatoria es a las calles por absolución a Yolanda y contra los femicidios y transfemicidios. Contra el hambre y la desocupación. “En Argentina 1 de cada 5 femicidios lo cometen miembros de las fuerzas de seguridad. O sea, nos siguen tomando el pelo y eso nos cuesta la vida”, dijo una dirigente del PO.

f:El Tribuno