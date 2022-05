La Municipalidad advierte a los permisionarios: «Si no se regularizan, se tendrán que ir»

Desde hace unos días, junto a la suba oficializada del estacionamiento medido en la ciudad de Salta, también quedó sobre la mesa de tratativas la situación de los permisionarios, muchos de ellos sin estar regularizados en su actividad, cuestión que no pasó desapercibida por el municipio.

Sobre este y otros temas habló la secretaria de Gobierno Municipal, Frida Fonseca, al participar del programa Informate de Noche por Canal 9 Multivisión, donde primeramente cuantificó que, en base a la ordenanza del estacionamiento medido, hoy hay 700 permisionarios en la ciudad “que necesitan de ese ingreso para poder subsistir».

No obstante consideró que también es necesario generar un mayor control en el estacionamiento medido porque hubo situaciones complejas. Un caso son los famosos “trapitos” quienes “en algunas cuadras generan polémica y conflicto con los automovilistas y nosotros hemos definido un camino para mejorar la organización y control”.

Para empezar con esta actuación, contó que desde la comuna se hizo un relevamiento de las cuadras y los permisionarios. “427 permisionarios fueron encontrados en las cuadras que estaban designados, el resto o no estaban presentes en las cuadras o no eran las personas a las cuales se les habría brindado el permiso”, dijo como primero dato, mientras como segundo fue: “Mas o menos un 60% está en situación de regularidad, no total pero se están regularizando”.

Es aquí que anticipó que sobre esos permisionarios que no están regulares “vamos a accionar, para que aquellos que cumplen los requisitos de la ordenanza puedan regularizarse; el resto se tendrá que ir”. Asimismo se está evaluando una acreditación con código QR para que el automovilista pueda verificar sus datos y habilitación.

Por último comentó que la Municipalidad está pidiendo certificado de antecedentes, a pesar de que no está en requisitos de la ordenanza. “Nos parece muy importante que cualquier persona que esté en la calle no tenga una trayectoria violenta, ha habido denuncias, se habla de la mafia del estacionamiento medido, comparto con la intendenta que hay que controlar y garantizar el ordenamiento de este programa”, concluyó.