La NASA lanzó una playlist con los “sonidos” más espeluznantes del Espacio

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA compartió una lista de reproducción con sonidos terroríficos de nuestro Sistema Solar. La agencia estadounidense publicó la playlist a través de sus redes sociales en la noche de Halloween.

La lista, titulada “Sinister Sounds of the Solar System” (“Sonidos siniestros del Sistema Solar”), contiene 14 pistas de audio que podrían servir para películas de ciencia ficción. Algunos de los tracks son grabaciones del archivo histórico de la agencia, mientras que otros fueron creados con técnicas novedosas.

En la web de la NASA, el equipo explicó que muchas de las piezas de la lista fueron creadas mediante la sonificación de datos, es decir, datos digitales de las imágenes del telescopio espacial Hubble traducidas en sonido. La técnica consiste en asignar tonos y volúmenes a los diferentes elementos de la imagen, como el brillo y la posición, y recorrerla de izquierda a derecha en aproximadamente 15 segundos.

El equipo del Hubble, que orbita alrededor de la Tierra desde el año 1990, fue el encargado de generar y comunicar el proyecto. “¡Feliz #Halloween! Estas galaxias que interactúan crean un rostro espeluznante en el espacio. No hay sonido en el espacio, pero esta aterradora sonificación de la imagen del Hubble te hará temblar la espalda”, escribió la cuenta de Twitter del satélite.

“Ningún sonido puede viajar en el espacio, pero las sonificaciones proporcionan una nueva forma de experimentar y conceptualizar los datos. Y permiten a la audiencia, incluidas las comunidades ciegas y con discapacidad visual, ‘escuchar’ imágenes astronómicas y explorar sus datos”, explicó la NASA en su página oficial.

Happy #Halloween from Hubble! 💀 These interacting galaxies create a creepy "face" in space.



There's no sound in space, but this scary sonification of Hubble's image will send shivers down your spine…



More: https://t.co/LirYWweA0S #NASAHalloween



Credit: @system_sounds pic.twitter.com/CyGjC1HBwo