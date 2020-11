La NASA realizara este sábado su primera misión tripulada con un cohete de SpaceX

Tras el histórico viaje de prueba Demo-2 en mayo del corriente año, cuatro astronautas serán enviados a la Estación Espacial Internacional el sábado a las 20:49 de la Argentina.

A seis meses de la histórica misión gestada por SpaceX, la NASA autorizó a la compañía del excéntrico empresario Elon Musk a enviar a tres astronautas de la agencia espacial estadounidense y a un astronauta japonés a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) durante la jornada del sábado.

En ese sentido, la cápsula Crew Dragon y el cohete Falcon 9 quedaron aprobadas para llevar a cabo viajes regulares tripulados por su condición de seguridad. Los vehículos de SpaceX se encuentran acreditados como el primer sistema de transporte comercial de personas de la agencia y así lo hizo saber el jefe de la NASA.

“Estoy extremadamente orgulloso de decir que estamos reanudando los vuelos espaciales tripulados regulares lanzados desde territorio estadounidense, con un cohete y una nave espacial estadounidense”, dijo Jim Bridenstine.

BREAKING: @NASA and @SpaceX have completed certification of #CrewDragon! I’m extremely proud to say we are returning regular human spaceflight launches to American soil on an American rocket and spacecraft. More: https://t.co/VGPPAtSll3 #LaunchAmerica pic.twitter.com/jUZx0BBPwb