La NASA revela un informe sobre extraterrestres y OVNIS

La Agencia dará una conferencia se prensa en la que estará presente su director, Bill Nelson.

La Agencia Espacial Estadounidense, más conocida como NASA, brindará este jueves una conferencia de prensa en la que informará sobre extraterrestres y OVNIS.

En el acto, que se realizará a las 11, hora local, estarán presentes su director, Bill Nelson, y el astrofísico David Spergel y, previamente, a las 10:30 horas, será publicado el informe.

Spergel es parte de la cúpula que dirige una investigación anunciada a fines de junio de 2022 cuyo objetivo es ordenar información referida al fenómeno OVNI.

Se desconoce cuál sera concretamente el anuncio que darán, pero la mencionada investigación tiene como fin recopilar la información disponible tanto de organismos públicos como de empresas y particulares. Además, los especialistas buscan encontrar la mejor manera de analizarlos tanto en la actualidad como en el futuro.

La palabra OVNI, en inglés UFO, significa Objeto Volador No identificado, pero la NASA ya no usa ese termino y fue reemplazado por UAP para desestigmatizar el tema. Ahora se refiere al asunto como Fenómenos Anómalos No Identificados.