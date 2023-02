La nueva jugada financiera de Massa ¿qué pasará con la deuda pública en pesos y cuál será el futuro de las Leliq?

Con respecto al futuro de la deuda pública en pesos, el funcionario dio algunas pistas de lo que podría venir en los próximos días

Este fin de semana en un excelente reportaje en CNN Radio realizado por los periodistas María O’Donell y Ernesto Tenembaum el ministro de Economía, Sergio Massa, realizó una amplia explicación de varios aspectos de los problemas económicos que enfrenta este gobierno y que enfrentará el próximo. Con respecto al futuro de la deuda pública en pesos, el funcionario dio algunas pistas de lo que podría venir en los próximos días.

Luego de esas declaraciones del sábado varios analistas financieros consultados por Iprofesional especulan que Massa anuncie en los próximos días un nuevo canje de la deuda en pesos, el cuarto de en su mandato, y otros creen también que les solicitará a los bancos que participen en forma activa en el canje y que piensen en encontrar alguna solución para el stock de Leliq que tienen acumulada. Massa dio a entender que el problema era más preocupante con el macrismo que en la actualidad.

Al respecto Massa le manifestó a los periodistas: «te voy a dar un número que me parece muy interesante para no repetir como loritos. ¿Viste que se repiten consignas como lorito, muchas veces? Cuando Macri dejó el gobierno, Leliqs contra PBI eran 12 puntos del producto. A pesar de todo esto que te conté que pasó hoy Leliq contra PBI son 8 puntos del producto».Pero el ministro fue más allá al afirmar que a diferencia de lo que piensan los economistas de Juntos Por el Cambio esa deuda en pesos no es impagable.

«La deuda en pesos es absolutamente sustentable y va a quedar además en los próximos días claro y demostrado, cuando nosotros terminemos de cerrar el segundo trimestre. Es el único de este año al que le queda, digamos, un fuerte componente no intra Estado, sino un fuerte componente de participación de los bancos, de los fondos comunes de inversión y de las compañías de seguros y no es impagable» afirmó el ministro.

Estabilidad de los dólares financieros

Massa manifestó también que el programa financiero tiene que servir para darle estabilidad a los dólares financieros. Y para garantizar que hay un proceso de recuperación de pesos de la calle. Y ese es un trabajo que en los próximos días se va a conocer públicamente con algunas medidas que vamos a tomar.

De acuerdo a los datos de la consultora Eco Go, entre febrero y julio próximo el Tesoro deberá renovar deuda en pesos por unos 12,8 billones de pesos y otros $18 billones para sumar un total de más de unos 30 billones de pesos en todo el año.

Sobre el futuro de la deuda pública en pesos, Massa dio algunas pistas de lo que podría venir en los próximos días

Por lo que pudo saber iProfesional entre las opciones que se estudian desde el equipo económico figura un nuevo canje deuda con un seguro , una especie de put financiero, que les garantice a los bancos que el BCRA les recomprará los títulos en el futuro. En tanto que también podrían aparecer los bonos duales que ajustan por inflación y por la evolución del tipo de cambio oficial.

En relación a la deuda en pesos la semana pasada el Tesoro aprobó el primer test del mes y consiguió financiamiento por poco más de 416.000 millones de pesos contra vencimientos que enfrentaba actualmente por aproximadamente unos $300.000 millones de un total de 500.000 que vencen en febrero.

Las condiciones financieras empeoraron

El último informe de la consultora Invecq señala que si bien el Tesoro sorteó la primera prueba del mes, las condiciones financieras empeoraron ligeramente. A pesar del recrudecimiento inflacionario y de la mayor tasa convalidada en LEDES por monel Tesoro (techo del «corredor de tasas», estrategia bajo la cual el BCRA toma la decisión de modificar o no la Leliq, tasas de plazo fijo mínimas, pases, etc), el BCRA no modificó las tasas.

«Todavía resta una segunda licitación en febrero para poder hacer el balance completo del primer bimestre y analizar con qué nivel de «colchón» llegará el Tesoro de cara a los mayores desafíos cuando entre abril y,septiembre vencen más de 12 billones de pesos» dice el informe

El Tesoro parecería estar juntando el financiamiento necesario sin correr grandes riesgos en cuanto al tipo de instrumentos ofertados y los plazos de colocación de la deuda en pesos pero a eso hay que sumarle la renovación del stock de Leliq por las cuales por financiar al BCRA los bancos recibieron el mes pasado unos 600.000 millones de pesos.

En este punto hay que poner de relieve las declaraciones de Sergio Massa en el reportaje de CNN Radio al manifestar que: «en términos macroeconómicos, lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad del Leliq, reducir la cantidad de pesos que hoy están circulando en el sistema financiero y que producen una espiral. Y tratar de que el Estado responda a eso de una manera inteligente y evidente.» Por lo que pudo saber Iprofesional desde equipo económico ya le informaron a los banqueros que habrá que buscar una solución preelectoral para reducir la cantidad de Leliq por las que cobran una tasa nominal anual del 75 % y efectiva anual del 107 %.

De acuerdo a los datos del especialista Salvador Di Stefano en los últimos 3 años, el stock de Leliq y pases pasivos del BCRA aumentó en $8,6 billones. «Este aumento fue muy importante porque las Leliq y los pases pagan una tasa de interés alta en pesos, y como el BCRA nunca paga los intereses y los capitaliza, el interés compuesto eleva el endeudamiento más que proporcionalmente. El efecto no deseado de la emisión monetaria, y posterior absorción vía Leliq donde el Estado saca dinero a los bancos que en el pasado financiaban al sector privado» explica Di Stefano.

Massa manifestó también que el programa financiero tiene que servir para darle estabilidad a los dólares financieros

Aumentó la deuda en pesos del Tesoro

Hay que considerar que en diciembre del 2019 el stock de préstamos al sector privado representaba el 54,0% de los depósitos y en la actualidad el stock representa el 37 % de los depósitos. Esto deja en evidencia que el gran perdedor fue el sector privado y los grandes ganadores el Estado y los bancos.

En el mandato de Alberto Fernandez la deuda en pesos del Tesoro aumentó unos $18.9 billones que es más del doble del déficit fiscal que el gobierno tuvo durante el período bajo análisis.

Di Stefano explica que si tomamos las cifras totales, el déficit acumulado bajo el gobierno actual fue de $7.5 billones el aumento de la deuda del Tesoro en pesos y el pasivo monetario remunerado del BCRA sumaron un total de 27,5 billones de pesos. Esto implica que la deuda en pesos aumentó 3,6 veces el déficit que pretendió financiar.

«Para que Argentina pueda salir de esta crisis, es necesario lograr un superávit fiscal primario que logre pagar todos los meses los intereses de las letras y bonos del Tesoro más los pasivos remunerados (Leliq más pases) del BCRA» dice Di Stefano.

El déficit primario del Gobierno

En ese aspecto hay que destacar que el déficit primario del Gobierno es equivalente a 2,4% del PBI, mientras que los intereses que abona en concepto de la deuda de tesorería y los pasivos del BCRA son el equivalente al 6,0% del PBI.

Según el experto habría que pasar de un déficit primario del 2,4% a un superávit del 6,0% del PBI, para cumplir dicha meta es necesario un ajuste del 8,4% del PBI, algo casi imposible de cumplir.

El déficit primario del Gobierno es equivalente a 2,4% del PBI

A diferencia del planteo del ministro de Economía Di Stefano sostiene que la deuda en pesos del Tesoro y los pasivos remunerados del BCRA no son sustentables en el tiempo. «El Gobierno se endeudó en pesos, pero la tasa de interés era muy alta, y como no pago intereses espiralizó el stock de deuda. Hoy esa deuda es casi impagable» explica a Iprofesional.

En el inicio del 2023 el titular del Ministerio de Economía comenzó a frenar el gasto público y en la primera semana de febrero este cayó más de un 24 % y se ubica en el nivel más bajo desde que asumió en el cargo.

Qué pasa con el acuerdo con el FMI

De acuerdo a un relevamiento del Monitor del Ajuste del Gasto que elabora la consultora Analytica, en los primeros siete días de febrero el gasto primario se desplomó 41,4% con relación a la última semana de enero. «Se trata del nivel de gasto real más bajo desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Los ajustes más significativos en términos interanuales se concentran sobre la obra pública y las asignaciones familiares y por hijo», señala el reporte.

El informe señala además que el ministro de Economía procura así consolidar el frente fiscal con el objetivo puesto en llegar a fin de año con un déficit primario del 1,9% acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año, sobre todo, en el contexto en el que la recaudación de impuestos da señales de debilitamiento.

El próximo miércoles 22 de febrero la Secretaría de Hacienda dará a conocer los resultados del Sector Público Nacional (SPN) de enero, el cual se ubicaría dentro de los parámetros previstos pero Massa tiene la complicada tarea de seguir emprolijando los números del Estado argentino en medio de un contexto de presiones cambiarias y en un año de elecciones presidenciales en el que generalmente los gastos suben en la segunda mitad del año describe el informe.

Algunos analistas plantean que a partir de junio el gasto se podría ir relajando compensando el ajuste que se hace en la primera mitad del año y según algunos trascendidos, el equipo económico considera que tendrá algo de margen para ello, ya que se supone que este año la economía podría crecer un punto por encima de lo previsto con el FMI.

En los primeros siete días de febrero el gasto primario se desplomó 41,4% con relación a la última semana de enero

El organismo de crédito había estimado que el PBI argentino iba a avanzar este año un 2%, pero luego cambió las estimaciones a 3%. En función de ello, al equipo le quedaría cierto margen fiscal para subir el gasto sin complicar la meta del déficit.

En unas semanas una delegación argentina viajará a Washington para cerrar los números del 2022 y conseguir un desembolso de u$s5.400 millones. Las metas del año pasado ya se alcanzaron, pero quedan algunas dudas por las de 2023 y ese será el tema de las nuevas conversaciones.