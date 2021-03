La OMS aprobó de urgencia a la vacuna de Johnson&Johnson

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy la aprobación de urgencia a la vacuna contra el coronavirus Janssen, de dosis única, de la farmacéutica estadounidense Johnson&Johnson.

«Cada nuevo instrumento, seguro y eficaz, contra el Covid-19 es un paso más hacia el control de la pandemia», comentó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La de Janssen es la tercera vacuna homologada por la OMS, después del visto bueno que recibieron las de Pfizer/BioNTech y la de AstraZeneca/Oxford.

Esas dos vacunas necesitan una doble dosis y la de Pfizer solo puede ser almacenada a temperaturas extremadamente frías. En cambio, el fármaco Janssen puede mantenerse en un frigorífico clásico.

