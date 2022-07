La oposición cruzó a Alberto: “Muestra unidad anunciando un plan concreto, o se van”

Dirigentes de varias fuerzas políticas, respondieron a los dichos del Presidente contra el campo y exigieron “credibilidad”.

Luego de que el presidente Alberto Fernández, apuntara contra el sector agroexportador por no liquidar, negando el ingreso de divisas al país, dirigentes de la oposición salieron a responder al mandatario, en defensa del campo.

“¿Quién le tuerce el brazo al Presidente? El campo ya liquidó U$s 20 mil millones, no se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones si la brecha cambiaria es superior al 100%”, planteó el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri.

El legislador mostró su furia en la red social Twitter, en donde sostuvo que, “Este mensaje de Alberto Fernández sólo aportó grageas de desesperación, no sumó credibilidad”.

