La oposición presiona a Milei con suba de jubilaciones y Fondo Docente: ¿se prepara el primer veto presidencial?

Quieren llevar esos temas sensibles al recinto de Diputados en los próximos días. El impacto sobre «la caja» implica un desafío al Presidente

Más allá de su impaciencia por la aprobación de la Ley Bases al presidente Javier Milei le espera en estos días una nueva pulseada con la oposición en el Congreso por el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la fórmula de movilidad para las jubilaciones, dos temas que impactan en el plan de reducción del déficit fiscal y que implican abierto desafío al mandatario tras su amenaza de usar el veto.

La discusión se da en la Cámara de Diputados, donde una coincidencia circunstancial de Unión por la Patria con la oposición más dialoguista que encarnan la UCR y Hacemos Coalición Federal obligó al oficialismo a poner estos temas en la agenda de las comisiones. En ese ámbito, el kirchnerismo logró este martes un dictamen de mayoría para el proyecto de restitución del FONID, que el Gobierno eliminó al inicio de la gestión.

La intención de Unión por la Patria es llevar este tema al recinto la semana próxima, más precisamente el 4 de junio, mismo día en que la UCR y Hacemos Coalición Federal quieren sesionar para votar el proyecto de ley que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria y establece un aumento adicional para cubrir el total de la inflación de 20,6% que hubo en enero.

En esa agenda figuraba también un listado de proyectos que buscan fijar el financiamiento para las universidades, pero el Gobierno está cerca de desactivar este punto tras el ofrecimiento a las casas de altos estudios de un aumento de 270% para gastos de funcionamiento. Según indicaron a iProfesional fuentes parlamentarias, la UCR no daría quórum para este tema si se da ese acuerdo.

No obstante, el restablecimiento del FONID y la nueva fórmula jubilatoria hoy son cuestiones inamovibles en el arco opositor, donde no pasan por alto la advertencia que les hizo Milei sobre vetar cualquier ley que «rompa» el equilibrio fiscal. «Si quiere vetar que los jubilados ganen más que se haga cargo«, desafían en las filas de la oposición dialoguista, según constató este medio.

La oposición presiona a Milei: ¿cuál es el escenario en Diputados sobre jubilaciones y Fondo Docente?

La discusión sobre el FONID, un fondo que en 2023 llegaba $333 mil millones, viene de hace meses y tiene respaldo de gobernadores porque su eliminación afectó las arcas de varias provincias que quedaron obligadas a revisar y reordenar sus números para cubrir el faltante con recursos propios.

La oposición quiere tratar el 4 de junio la movilidad jubilatoria en Diputados y presiona sobre el plan de ajuste de Milei

La posibilidad de que el debate sobre esta iniciativa coincida en la misma sesión con el de la nueva fórmula y aumento para las jubilaciones es muy incómoda para el oficialismo por varias razones. Una es que los dos temas alteran las cuentas que hacen Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, para sostener el frágil superávit fiscal de los últimos meses.

Esto obliga a La Libertad Avanza a oponerse a los dos proyectos cuando lleguen al recinto de la Cámara baja con un mismo discurso: la necesidad de mantener el curso del ajuste fiscal, un argumento que es más fácil de sostener en un tema como el del FONID que en el intento de recomponer jubilaciones, que empujan principalmente la UCR y Hacemos Coalición Federal.

La otra incomodidad es, como siempre, que el oficialismo se ve ampliamente superado en número por la oposición. En este contexto, las mejores chances para la tropa legislativa de Milei de poder resistir con éxito la avanzada opositora sobre estos temas se encuentra en las diferencias que existen entre el kirchnerismo y el resto de los bloques.

Entre ellas, la más importante tiene que ver con los tiempos para debatir estos temas. Fuentes del radicalismo deslizaron a iProfesional que el jefe del bloque, Rodrigo De Loredo, «no quiere que FONID se trate el 4 de junio porque no quiere que nada se superponga con el tema de las jubilaciones». En la bancada remarcan que la sesión para ese día la habían pedido ellos para tratar movilidad jubilatoria y que el kirchnerismo «hace mal en querer ampliar el temario sin consultar» con ellos

Diferencias entre el kirchnerismo y la oposición dialoguista: ¿ventaja para el oficialismo?

Según supo este medio, en el oficialismo esperan que esa diferencia haga que al menos la discusión sobre el FONID se deje para más adelante y le dé al Gobierno un margen de tiempo para buscar algún acuerdo con la oposición más dialoguista. Más difícil le resultará esquivar el debate sobre el posible cambio de fórmula previsional.

En ambos temas, Unión por la Patria avanzó con dictámenes propios porque no logró ponerse de acuerdo con la UCR y Hacemos Coalición Federal, a pesar de la coincidencia de fondo la importancia de estos temas. En el caso de las jubilaciones, habían acercado posiciones en casi todos los puntos, pero el acuerdo quedó trunco a último momento por diferencias en torno a qué hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

El kirchnerismo quiere tratar el mismo día la retitucion del FONID y las fricciones en la oposición le dan un margen al oficialismo

Así, Unión por la Patria firmó su dictamen y la UCR, junto a Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y el bloque Innovación Federal firmaron otro. Ambos proponen una fórmula de movilidad basada en el índice de precios (IPC) con la posibilidad de tomar el índice de variación salarial (RIPTE) si fuera más favorable.

Los dos dictámenes también coinciden en fijar una recomposición de 8,1% en los haberes para alcanzar -con la suma ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que se registró en enero, la más alta del año. Pero la diferencia radica en que el kirchnerismo no quiere tocar el FGS, mientras que los otros bloques proponen que se use para pagar la deuda de la Nación con las cajas jubilatorias de las provincias no transferidas.

No obstante, esta parece ser la única disidencia entre el kirchnerismo y los demás bloques y esto implica un riesgo para el oficialismo porque, en principio, nada impediría que todo el arco opositor termine votando unificadamente al cambio de fórmula y, sobre todo, la recomposición, uno de los puntos más resistidos por el Gobierno.

¿Se viene el primer veto de Milei?

Si se diera esa situación, a La Libertad Avanza le resultaría imposible evitar la aprobación del tema y su envío al Senado, donde los números le son todavía más desfavorables por la fuerte presencia de Unión por la Patria, que ostenta 33 de las 72 bancas.

A menos que una argucia polítco-parlamentaria de sus principales alfiles logre cambiar ese escenario, Milei podría verse obligado a estrenar la herramienta del veto presidencial con excusa de que los proyectos de la oposición van en contra de su plan de «déficit cero» y con el fundamento de que ya había avisado que lo haría.

La semana pasada, cuando la oposición apuraba el debate sobre financiamiento universitario, el Presidente aprovechó su exposición en el 41° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) para advertir: «Lo único que están haciendo es mandar proyectos al Congreso para rompernos el equilibrio fiscal. Se los voy a vetar».

Si los proyectos opositores prosperan Milei podría cumplir su advertencia de vetar las leyes que le «rompan» el equilibrio fiscal

«Les aviso que cualquier proyecto que manden que quiera romper la caja se los voy a vetar, me importa tres carajos», remarcó Milei, quien de esta forma demostró ser conciente de la gran desventaja que tiene en el Congreso y preparó el terreno para la disputa que podría darse en las próximas semanas.

Y es que un veto presidencial a leyes sobre temas tan sensibles para un contexto de recesión y caída del poder adquisitivo -especialmente el de las jubilaciones- generará inevitablemente una polémica nacional entre el jefe de Estado y la oposición. Allí hay varios que tienen la intención de hacerle pagar un posible costo político.

Sin embargo, Javier Milei parece entender el juego y por esa razón se adelantó al eventual debate sobre el FONID y la fórmula de movilidad jubilatoria con su advertencia sobre el veto y la explicación sobre por qué lo aplicaría. El Presidente entiende que, por ahora, tiene más apoyo en el electorado que sus detractores y que esto le da espalda para tomar ese camino.